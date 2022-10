Borussia Dortmund muss im Meisterschaftskampf Federn lassen. Im direkten Duell mit dem Tabellenführer aus Berlin war der BVB unterlegen und verlor verdientermaßen.

Eingeleitet wurde die Niederlage durch einen Patzer von Schlussmann Gregor Kobel, der nach einem Ausrutscher dem Unioner Janik Haberer das Tor auf dem Präsentierteller servierte (8.). "Wegen diesem Fehler haben wir das Spiel nicht verloren. Wir haben heute keinen guten Fußball gespielt", stellte Innenverteidiger Niklas Süle klar.

Ad

Haberer war es auch, der für die Unioner mit einem Distanzschuss auf 2:0 erhöhte (21.). "Vielleicht hätte es am Ende ein Tor mehr sein können", befand der 28-Jährige.

Premier League Wutausbruch! Klopp muss Liverpool-Sieg von der Tribüne verfolgen VOR 2 STUNDEN

Dortmund ist durch die Niederlage aus den Europapokal-Plätzen gerutscht und ist aktuell nur noch Achter.

Eurosport.de fasst die Reaktionen zusammen.

Die Reaktionen zum Spiel:

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das ist Wahnsinn und absolut beeindruckend, wenn man sieht, was die Jungs schon wieder abgeliefert haben. Mit diesem körperlichen Einsatz hat man dann aber auch die Chance, jeden zu schlagen. Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Wir hatten den Gegner im Griff, haben nichts zugelassen und natürlich vor dem ersten Tor auch von ihrem Fehler profitiert. Hinten konnten wir uns heute auf einen sehr starken Frederik Rönnow verlassen."

Sheraldo Becker (Union Berlin): "Es war ein sehr hartes Spiel, Dortmund hat viele gute Spieler. Aber wir wissen, dass wir jeden schlagen können, wenn wir zusammenhalten und als Team auftreten. Das haben wir heute super gemacht und jetzt haben wir drei Punkte mehr."

Janik Haberer (Union Berlin): "Wir haben uns vorgenommen, hier etwas zu holen. Dass wir dann so einen Auftritt hinlegen und am Ende verdient mit 2:0 vom Platz gehen, ist natürlich besonders gut. Insgesamt haben wir unseren Matchplan sehr gut umgesetzt und Dortmund so wenig Chancen gelassen. Vielleicht hätte es am Ende ein Tor mehr sein können."

Rani Khedira (Union Berlin): "Wir haben heute sehr, sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Wir haben uns einfach an unsere Prinzipien gehalten."

Niklas Süle (Borussia Dortmund): "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wir geraten 0:1 in Rückstand, aber wegen diesem Fehler von Gregor Kobel haben wir das Spiel nicht verloren. Wir haben heute keinen guten Fußball gespielt."

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): "Es war ein sehr unglückliches Spiel für uns. Union hat das gut gemacht, was sie so auszeichnet."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es ist brutal ärgerlich und enttäuschend. Wir wollten mit der Formationsumstellung mehr Torchancen herausspielen, haben aber versäumt, sauber den Abschluss zu suchen. Es war heute einfach zu wenig."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Union zeigt BVB die Grenzen auf und verteidigt Tabellenspitze

Nagelsmann erklärt Positionswechsel von Mané

Bundesliga Union zeigt BVB die Grenzen auf und verteidigt Tabellenspitze VOR 2 STUNDEN