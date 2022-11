Der aktuell überragende Gnabry drängt sich an der Spitze des immer stärkeren Bayern-Blocks als Antwort auf die Stürmerfrage von Hansi Flick auf. "Er ist auch ein wichtiger Spieler für Hansi", sagte der Münchner Trainer Julian Nagelsmann nach dem fulminanten 6:1 (4:1) des Tabellenführers der Bundesliga gegen Werder Bremen : "Ich hoffe, dass er diesen Flow mitnehmen kann zur WM."

Anders als Superstar Sadio Mane, der nach einem unglücklichen Schlag auf das Schienbeinköpfchen womöglich um seine Turnierteilnahme für Senegal zittern muss. Von den sieben deutschen Nationalspielern aus München schwächelt nur der angeschlagene Thomas Müller. Angeführt von den anderen DFB-Kickern hat der Rekordmeister sein Zwischentief aus dem Spätsommer in ein Dauerhoch gedreht - allen voran Gnabry. Aber wie?

Ad

Geholfen haben mehrere Gespräche mit den Bossen und Nagelsmann, der "sehr viel" von Gnabry hält, wie er abermals betonte. Worüber er mit dem 27-Jährigen geredet hat, verriet der Coach nicht, Gnabry aber habe sich in diesen Dingen "sehr stark verbessert, sehr große Schritte gemacht".

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Ganz Europa schaut neidisch nach München VOR 12 STUNDEN

Das Ergebnis ist ein Spieler, der wie verwandelt auftritt. "Er glaubt an sich. Er ist ein außergewöhnlich guter Fußballer, sehr beidfüßig, hat eine gute Torgefahr und eine sehr gute Ruhe", schwärmte Nagelsmann nach dem ersten Dreierpack eines Bundesliga-Profis in dieser Saison.

Flügelspieler profitieren von Choupo-Moting

Ist Gnabry also die Ideallösung für den Platz im deutschen Sturmzentrum, der nach dem Ausfall von Timo Werner verwaist ist? "Serge ist - egal wo er auf dem Platz steht - auf jeden Fall ein torgefährlicher Spieler", sagte Leon Goretzka, der wie Jamal Musiala ebenfalls getroffen hatte.

Allerdings profitieren Gnabry und Co. sehr vom neuen, alten Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Dessen sieben Spiele währende Tore-Serie riss zwar, als Anspielstation und Bälleverteiler war er aber erneut stark.

Wie die Münchner Offensive insgesamt. 80 Pflichtspieltore, 47 in der Liga - mehr gab es zuletzt 1976/77. Nach dem Abschied von Torgarant Robert Lewandowski hätten "alle gezittert, ob wir weiter Tore schießen können", sagte Nagelsmann und fügte schmunzelnd an: "Bis jetzt können wir..."

Gnabry mit Kampfansage Richtung Schalke

Er sieht eine "sehr gute Mischung aus Gier, Spielfreude und außergewöhnlicher Qualität. Es macht Spaß". Sportchef Hasan Salihamidzic meinte: "Unsere Abläufe stimmen." Gerade der DFB-Block um Kapitän Manuel Neuer funktioniere "sehr gut, jeder bringt 100 oder sogar 120 Prozent". Oder, wie Goretzka zufrieden konstatierte: "Wir haben unser Spiel gefunden."

Das soll in der letzten Begegnung vor der Reise in die Wüste auch Schlusslicht Schalke 04 zu spüren bekommen. "Wir wollen auch dieses Spiel noch gewinnen", sagte Gnabry, "und als Tabellenführer in die WM-Pause gehen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Fehlentscheidung? Gräfe erklärt den Abseits-Zoff von Bochum

(SID)

Nagelsmann gibt Update zu Mané-Verletzung

Champions League FC Bayern in der Einzelkritik: Mané glänzt nur als Volleyballer UPDATE 01/11/2022 UM 22:26 UHR