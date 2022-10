Wolfsburg startete giftiger in die Begegnung, kam bereits in der neunten Minute durch Yannick Gerhardt zu einer gefährlichen Tormöglichkeit. Nach Vorarbeit von Mattias Svanberg zielte der 28-Jährige aus fünf Metern aber etwas zu hoch.

Die Borussia aus Mönchengladbach verschlief die Anfangsphase ein wenig, ging dann aber in der 13. Minute aus dem Nichts in Führung. Lars Stindl und Alassane Pléa kombinierten sich zunächst ungestört in die Wolfsburger Hälfte. Marcus Thuram zog in der Folge vom linken Flügel nach innen, düpierte Maxence Lacroix und jagte den Ball humorlos in die Maschen.

Gladbach dominierte daraufhin die Partie, verpasste es aber, sich für den Aufwand zu belohnen. Dies sollte sich rächen. Jakub Kaminski steckte über links den Ball genau im richtigen Moment zum eingelaufenen Paulo Otávio durch. Dieser flankte scharf nach innen, wo Yannick Gerhardt den Ball ungehindert zum Ausgleich verstaute (43.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die Elf vom Niederrhein dann mit viel Elan aus der Kabine. Es dauerte nur 120 Sekunden, bis Thuram ein zweites Mal zuschlug. Nach einer Ecke von Jonas Hofmann wurde Otávio unglücklich von Thuram angeköpft und lieferte dem Franzosen damit die perfekte Vorlage zum 2:1 (47.).

Anstatt nachzulegen fokussierten sich die Gäste daraufhin jedoch wieder aufs Verwalten. Prompt belohnte sich Wolfsburg mit dem Ausgleichstreffer des eingewechselten Omar Marmoush für die tolle Moral. Manu Koné hatte den Ball leichtsinnig in der Vorwärtsbewegung verloren, Otávio nutzte dies aus und flankte zentral in den Strafraum. Marmoush behauptete sich dort clever gegen Marvin Friedrich, drehte sich einmal um die eigenen Achse und traf trocken aus zehn Metern (69.).

Die hitzige Schlussphase war dann von vielen Gelben Karten geprägt. Den Sieg hatten beide Mannschaften auf dem Fuß: Erst scheiterte Rami Bensebaini per Freistoß an Koen Casteels (82.), im Anschluss forderte Thuram nach einem Rempler von Maximilian Arnold Elfmeter.

Kurz vor Abpfiff hätten dann Kevin Paredes (87.) und Marmoush (88.) dem VfL noch den Sieg bringen können.

Die Stimmen zum Spiel:

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Es war ein hoch intensives Spiel. Man hat gesehen, dass wir als VfL Wolfsburg auf dem richtigen Weg sind. Einsatzbereitschaft und die Leidenschaft waren da. Trotz Rückstand sind wir zweimal zurück gekommen."

Wolfsburg spielt zum zweiten Mal in Folge nur Unentschieden. Mit dem Comeback setzen die Wölfe ihren Aufwärtstrend aber weiterhin fort. Der starke Omar Marmoush sichert seiner Mannschaft per Traumtor den Punktgewinn.

Das fiel auf: Gladbach auswärts zu blauäugig

Die Mannschaft von Daniel Farke spielte zuletzt stark verbessert, schoss den 1. FC Köln beim 5:2-Derbysieg aus dem eigenen Stadion. Auswärts will es aber weiterhin nicht klappen mit einem Sieg. Zwar war die Leistung besser als bei der krachenden 1:5-Pleite in Bremen . Anstatt Wolfsburg nach dem 1:0 und 2:1 den Stecker zu ziehen, agierte man passiv und ließ die Niedersachsen gewähren. Am Ende wirkte der eine Punkt sogar noch etwas glücklich.

Die Statistik: 7

Marcus Thuram steht nun bei sieben Saisontreffern, das sind bereits mehr als doppelt so viele wie noch in der gesamtem vorherigen Saison.

