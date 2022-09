Wie das italienische Portal "calciomercato.com" berichtet, sollen die vier Vereine bereits ihren Hut in den Ring geworfen haben, zumal Moukoko Stand jetzt im Sommer 2023 ablösefrei zu haben wäre.

Eine Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund steht nämlich bislang noch aus. "Bild"-Informationen zufolge soll sich daran auch in naher Zukunft nichts ändern.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte sich bezüglich eines langfristigen Verbleibs des 17-Jährigen bei den Schwarz-Gelben dagegen zuletzt optimistisch gezeigt ("Wir sind weiterhin der richtige Klub für ihn, das denkt er auch").

Erster Ansprechpartner von Moukoko sei dem Bericht zufolge trotz des angeblichen Interesses einiger Top-Klubs nach wie vor der BVB. Im Raum steht offenbar ein langfristiger Vertrag, der ein jährliches Gehalt von rund 3,5 Millionen Euro vorsehen soll.

Eurosport-Einschätzung: Das wohl gewichtigste Argument in den Verhandlungen zwischen Moukoko und Dortmund dürfte die Spielzeit des deutschen U21-Nationalspielers sein. In der laufenden Saison stand der Stürmer nur zweimal in der Startelf. In seinen 154 Einsatzminuten kam er aber auf beeindruckende zwei Tore und zwei Vorlagen.

Dieser Umstand lässt die Chancen auf einen Wechsel zu PSG, Real, Bayern oder Manchester United nicht automatisch anwachsen, zumal dort die jeweilige Konkurrenz in der Offensive deutlich hochkarätiger ist und daher kaum mit mehr Spielzeit zu rechnen ist. Die besten Karten hält demnach der BVB in der Hand, der sein Sturmtalent aber nicht vergraulen sollte.

Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent

