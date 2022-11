Die Parallelen sind schon verblüffend. 25 Jahre nach dem legendären Tor von Lars Ricken im Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin zum 3:1-Endstand imitiert Youssoufa Moukoko die Aktion beim Treffer zum 3:0-Endstand gegen den VfL Bochum

Torentferung anno 1997 bei Lars Ricken: 27,1 Meter. Torentfernung bei Moukoko laut "Sky": 27,2 Meter. Beide trugen die Nummer 18. Beide schaufelten den Ball aus vollem Lauf von halbrechts mit rechts über den Torhüter. Einziger Unterschied: Rickens Schuss schlug frontal ein, Moukokos Heber links unten.

"Ja, man kann das ein bisschen vergleichen", sagte Moukoko. "Ich bin einfach nur froh, dass der Ball drin war. Den kann man so machen", meinte er mit einem breiten Grinsen.

Moukoko besitzt die Frechheit und Abgeklärtheit, nach einem langen Sprint den Ball in hohem Bogen ins Tor zu schießen. So einen Treffer erzielt nur jemand, der voll überzeugt ist, dass der genau so gelingen kann.

Youssoufa Moukoko: Rekorde sind da, um gebrochen zu werden

Schon sein erstes Tor war bemerkenswert. Moukoko eroberte einen verlorenen Ball zurück, nahm aus 20 Metern maß und nagelte den Ball ins Gehäuse.

"Solche Tore schießt du nur, wenn du Selbstvertrauen hast. Das ist das Wichtigste für einen Stürmer, das sieht man bei Choupo-Moting und bei Moukoko", analysierte "Sky"-Experte Dietmar Hamann. "Und wie er bei seinem zweiten Tor den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß über den Torwart lenkt - sensationell", so Hamann.

Moukoko ist zum idealen Zeitpunkt in Topform und bekommt auch die Möglichkeiten, dies auf dem Platz zu zeigen. BVB-Trainer Edin Terzic schenkt ihm das Vertrauen, das Moukoko seit Wochen mit starken Leistungen zurückzahlt. Fünf seiner sechs Saisontore erzielte er in den vergangenen sieben Spielen. Am Samstag löste er den Leverkusener Florian Wirtz als jüngster Bundesliga-Torschütze mit mindestens zehn Treffern ab

"Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ich habe das meinen Teamkollegen zu verdanken. Ohne sie würde ich keine Tore schießen“, erklärte der Stürmer nach der Partie in den Katakomben des Signal Iduna Park.

Moukoko erhöht Chancen auf WM-Teilnahme - Terzic genervt

Es war das letzte Heimspiel des BVB in diesem Jahr, bis zur WM-Pause stehen noch zwei knackige Auswärtsreisen nach Wolfsburg und Mönchengladbach an. Zweimal kann sich Moukoko noch beweisen und die Wahrscheinlichkeit, dass für den 17-Jährigen in diesem Jahr ein paar Spiele dazukommen, wird immer größer.

Moukoko gehört zur engeren Auswahl für einen Platz im Sturm der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Katar - erst recht nach dem Ausfall von Timo Werner . Er bringt viel Qualität mit, jugendliche Unbekümmertheit, einen freien Kopf und eine breite Brust. Und klassische Strafraumstürmer sind in der DFB-Elf kaum vorhanden.

"Ich gehe fest davon aus, dass er nächste Woche einen Anruf vom Bundestrainer bekommen wird und mit nach Katar fliegt", prophezeit Hamann. Moukoko selbst bleibt etwas zurückhaltend: "Ehrlich gesagt ist mir das so egal. Ok, ich würde schon gerne bei der WM dabei sein, aber wir schauen einfach, wer am Donnerstag nominiert wird", sagte er bei "Sky".

Terzic ist es mittlerweile leid, Fragen zu den WM-Chancen seines Juwels zu beantworten. "Ich bin der falsche Ansprechpartner dafür", sagte der 40-Jährige in der "ARD".

"Was ich beurteilen kann, ist, dass Youssoufa ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Tore sind wichtig für ihn und für uns. Aber wie er sich verbessert hat im Kombinieren, wie er sich auf der Ballseite gezeigt hat, wenn wir unter Druck standen, wie er sich gewehrt hat in den Zweikämpfen - das war alles top. Trotzdem bleibt es dabei: Er bleibt 17 und wir halten den Ball flach."

Bundestrainer Flick macht Moukoko Hoffnung

Generell ist das Thema WM-Teilnahme für Moukoko laut Terzic eine logische Konsequenz. "Wenn jemand das Spiel von Borussia Dortmund besser macht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch ein Thema für die Nationalmannschaft wird", sagte der Coach.

Kommenden Donnerstag gibt Hansi Flick seinen endgültigen 26-Mann-Kader für die Endrunde in Katar bekannt. Es ist stark davon auszugehen, dass Moukoko dabei ist. Einen Fingerzeig bekam der Spieler bereits in dieser Woche.

"Ich habe am Donnerstag mit dem Bundestrainer gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich einfach so weitermachen soll und wer Leistung bringt, wird am Ende auch dabei sein", sagte Moukoko.

Seinen Teil der Mission hat der Teenager gegen Bochum erfüllt. Jetzt liegt der Ball bei Hansi Flick.

