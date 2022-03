Arsenal wurde stetig besser und hatte kurz nach der Pause mehrere Großchancen, der VfL von Trainer Tommy Stroot hielt mit Kampf und Leidenschaft dagegen.

Tabea Waßmuth und die frühere Arsenal-Spielerin Jill Roord trafen unmittelbar nacheinander den Pfosten (61.). Der Ausgleich gelang schließlich Carlotte Wubben-Moy.

Das Rückspiel wird am 31. März (18:45 Uhr) in der Wolfsburger VW-Arena ausgetragen, in der sonst das Männer-Team des VfL spielt.



