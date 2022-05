Am Samstag, 21. Mai, steigt das Finale der Champions League der Frauen. Anstoß ist um 19:00 Uhr MESZ.

Titelverteidiger FC Barcelona bekommt es mit Olympique Lyon zu tun. Austragungsort des Endspiels ist Turin.

Barça hat im Halbfinale die Titelträume des VfL Wolfsburg begraben. Die Katalanen gewannen das Hinspiel gegen die Wölfe mit 5:1 und konnten sich eine 0:2-Niederlage im Rückspiel leisten.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon in der Champions League.

Champions League: Barcelona - Lyon live im TV

Das Spiel zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

FC Barcelona - Olympique Lyon: Das Finale im Livestream

Einen Livestream zum Endspiel in Turin gibt es bei "DAZN" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen. "DAZN" bietet das Match außerdem auf seinem Youtube-Kanal an.

Barcelona - Lyon im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Champions League der Frauen auf dem Laufenden.

