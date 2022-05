Champions-League-Finale der Frauen: FC Barcelona - Olympique Lyon heute live im TV, Livestream und Liveticker

Live im TV, Ticker und Livestream: Am Samstag, 21. Mai, ermitteln der FC Barcelona und Olympique Lyon den Sieger in der Champions League der Frauen. Das Match in Turin beginnt um 19:00 Uhr MESZ. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung live im TV, Livestream & Ticker. Kann der FC Barcelona seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen oder trumpft Olympique Lyon im Endspiel auf?