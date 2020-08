Das Champions-League-Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Atlético Madrid am Donnerstag (21:00 Uhr im Liveticker) kann wie vorgesehen in Lissabon stattfinden. Nach zwei positiven Coronafällen am Wochenende erbrachten die Tests des erweiterten Atlético-Trosses komplett negative Ergebnisse. Dies gab der spanische Ex-Meister am Montagnachmittag bekannt.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass es zwei Coronafälle in den Reihen von Atlético geben würde. Die spanischen Sportzeitungen "Marca" und "AS" berichteten am Montag, dass es sich in beiden Fällen um Spieler des Hauptstadtklubs handeln würde.

Kurze Zeit später bestätigte der spanische Spitzenverein dann, dass es sich bei den positiv getesteten Personen um die Spieler Ángel Correa und Sime Vrsaljko handelt. Beide Fußballer befinden sich nach Angaben von Atlético zuhause in Isolation. Sowohl Correa als auch Vrsaljko seien beide asymptomatisch und würden von Ärzten durchgängig überwacht.

Insgesamt wurden 93 Personen von Atlético getestet. Allesamt mussten sich am Montag noch einmal testen lassen. Am Abend wollte Leipzigs Gegner die rund einstündige Flugreise von Madrid nach Lissabon antreten, wo das Finalturnier der Champions League ausgetragen wird.

(mit SID)

