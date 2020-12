Der FC Bayern bekommt es im Achtelfinale mit Lazio Rom zu tun. Die Römer spielten in der Gruppenphase bereits gegen Borussia Dortmund (3:1, 1:1) und dürften für jede Spitzenmannschaft gefährlich sein, auch wenn es in der Serie A in diesem Jahr noch nicht optimal läuft (Platz 9). "Es ist immer schön, nach Rom zu reisen", erklärte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und ergänzte: "Wir freuen uns auf die Spiele. Das ist ein unangenehmer Gegner, das haben wir gegen Dortmund in der Gruppenphase gesehen. Es ist immer unangenehm gegen die italienische Mannschaften. Das sind ganz schöne Brocken, die die deutschen Mannschaften bekommen haben."