Mit dem 8:2-Erfolg gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League hat der FC Bayern München ein weiteres Kapitel in seiner Erfolgsgeschichte hinzugefügt. Der deutsche Meister zog damit in Lissabon nicht nur ins Halbfinale ein, sondern wirbelt dank Robert Lewandowski und Co. auch die Rekordlisten weiter durcheinander. Eine Bestmarke von Cristiano Ronaldo ist nicht unerreichbar.

Dem FC Bayern ist mit dem Sieg gegen Barça ein kleines Stück Champions-League-Geschichte gelungen. Zum ersten Mal überhaupt erzielte eine Mannschaft in der K.o.-Runde mindestens acht Tore. Als Real Madrid im Achtelfinale 1990 Wacker Innsbruck mit 9:1 vom Platz schoss, war es noch der Pokal der Landesmeister.

Für die Münchner ist es bereits der zwölfte Einzug in die Vorschlussrunde des Wettbewerbs. Damit zog die Mannschaft von Hansi Flick mit ihrem Viertelfinalgegner gleich. Eine noch bessere Bilanz hat nur Real Madrid aufzuweisen, die bereits 13 Mal das Halbfinale erreicht haben.

Champions League FC Bayern in der Einzelkritik: Barça-Albtraum Müller VOR 12 STUNDEN

Lewandowski jagt Ronaldo-Rekord

Robert Lewandowski bleibt ein prägendes Gesicht des Münchner Erfolges. Sein Treffer zur zwischenzeitlichen 6:2-Führung für die Bayern war bereits sein 14. Saisontor in der Champions League. Damit ist der Pole nun gleichauf mit Lionel Messi, der es 2011/12 ebenfalls auf 14 Treffer brachte. Der Rekord von Cristiano Ronaldo mit 17 Toren aus der Spielzeit 2013/14 ist zumindest in Reichweite, und das obwohl es aufgrund der wegfallenden Rückspiele dieses Jahr weniger Matches gibt.

Play Icon WATCH "Tut mir ein bisschen leid für Marc": Neuer leidet mit ter Stegen 00:00:51

Insgesamt bringt es Lewandowski jetzt in 60 Einsätzen schon auf 50 Champions-League-Tore. Eine noch bessere Bilanz hat nur Ronaldo aufzuweisen, der 50 Treffer bei 50 Einsätzen erzielte.

Im Saisonverlauf trafen die Münchner jetzt bereits 155 Mal in Pflichtspielen ins gegnerische Netz. So erfolgreich war kein anderes Team in den fünf großen europäischen Ligen. In der Champions League bringt es der Deutsche Meister jetzt auf bereits 39 Tore. So erfolgreich war die Mannschaft selbst nach einer abgelaufenen Saison noch nie.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern demoliert Barcelona: Einfach brutal gut

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH BVB-Youngster Reyna über seine Vorbilder und Titelträume 00:01:34

Champions League Lehrstunde für Barcelona! Bayern nach historischem Schützenfest im Halbfinale VOR 14 STUNDEN