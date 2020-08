Das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain (1:0) war für die Akteure beider Mannschaften das reinste Wechselbad der Gefühle. Während die FCB-Stars ausgelassen das historisch zweite Triple der Vereinsgeschichte feierten, kullerten bei PSG-Superstar Neymar bittere Tränen der Enttäuschung. Ausgerechnet David Alaba spendete dem Brasilianer im Moment des Triumphs Trost.

Der Abwehrchef des FC Bayern nahm Neymar nach dem Schlusspfiff im Estádio da Luz minutenlang in den Arm, anstatt sich in die Jubeltraube des strahlenden Siegers zu stürzen. Kurze Zeit später gesellte sich auch Trainer Hansi Flick zu den beiden und tröstete den tief enttäuschten Brasilianer.

Es half jedoch alles nichts: Neymar war tief betroffen und konnte seine Tränen selbst bei der anschließenden Siegerehrung kaum zurückhalten.

Champions League "VIP-Ultras um Hoeneß rasten komplett aus": Die besten Tweets zum Finale VOR EINER STUNDE

Paris Saint-Germain | Thomas Tuchel und Neymar Fotocredit: Getty Images

Paris Saint-Germain musste sich in Lissabon in einem packenden Champions-League-Finale dem FC Bayern mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Der französische Meister wartet damit nach wie vor auf seinen ersten Titel in der Königsklasse.

Das könnte Dich auch interessieren: Die Bayern in der Einzelkritik: Krakuel Neuer und Thiagos letzter Vorhang

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Mbappé, Davies oder er selbst? Coman verrät, wer der Schnellere ist 00:01:25

Champions League Rummenigge bestätigt: Weltfußballer-Wahl findet statt VOR 4 STUNDEN