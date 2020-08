Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat sich vor dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (Sonntag, 21:00 Uhr im Liveticker) zum Gesundheitszustand von Jérôme Boateng geäußert. "Ich habe heute morgen mit Jérôme Boateng gesprochen, er wird heute trainieren. Ich werde das Abschlusstraining abwarten und dann mit dem Trainertam entscheiden", sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz.

"Ich hoffe, dass Jerome fit ist und heute den Test besteht. Danach werden wir besprechen, wie wir eventuell personell vorgehen", so Flick weiter. Der Innenverteidiger musste beim 3:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon (3:0) in der Pause wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden.

Champions League Flick ist gefordert: Dieses Duell entscheidet das Finale zwischen Bayern und PSG VOR 6 STUNDEN

Rechtsverteidiger Benjamin Pavard wird im Finale der Champions League wohl kein Comeback in der Startelf feiern. "Da habe ich noch nicht vollstes Vertrauen", sagte der Erfolgstrainer vor dem Endspiel gegen Paris St. Germain am Sonntag (21.00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de), dass Pavard "zu 100 Prozent dabei sein kann".

FC Bayern: Kimmich rechnet mit Einsatz rechts hinten

Pavard hatte sich vor drei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen und beim Erfolg im Halbfinale gegen Olympique Lyon mit einem Kurzeinsatz seine Rückkehr gefeiert. "Ich weiß, dass er uns guttut mit seiner Präsenz und Einstellung", sagte Flick über den französischen Weltmeister.

Auch bei Pavard werde sich Flick dem Abschlusstraining "Gedanken machen" und mit seinem Team eine Entscheidung treffen.

In den beiden K.o.-Spielen in Lissabon spielte Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger, der 25-Jährige erwarte keine Veränderungen. "Ich gehe davon aus, dass es die Rechtsverteidiger-Position sein wird", sagte Kimmich am Samstag.

Das könnte Dich auch interessieren: 2020 vs. 2013: Hat Flick den besseren Kader als Triple-Coach Heynckes?

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(mit SID)

Play Icon WATCH Bayern und PSG im Vergleich: Welcher Topstar entscheidet das Finale? 00:01:10

Fußball Achtung Bayern: PSG hat Pavard auf seiner Transferliste VOR 10 STUNDEN