Nach überzeugenden Auftritten für den FC Bayern München denkt der Leihklub von Ivan Perisic, Inter Mailand, nun doch darüber nach, den Kroaten zu behalten. Eigentlich hatte Inter bereits das Okay für einen Abgang des 31-Jährigen gegeben. Nun soll sich Trainer Antonio Conte jedoch umentschieden haben - weil Perisic zuletzt für Bayern groß aufspielte.

In der 22. Minute des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Barcelona nahm sich Ivan Perisic ein Herz und erzielte aus spitzem Winkel den 2:1-Führungstreffer, der den Auftakt zu einem historischen Abend für den FC Bayern gab. Es war nicht das erste Mal, dass der Kroate seinen Wert für die Münchner unter Beweis stellte, was auch seinem Leih-Klub Inter Mailand nicht verborgen blieb.

Noch im Sommer 2019 hatte Inter Mailand in Bezug auf Ivan Perisic ein hauptsächliches Ziel: Der damals 30-Jährige sollte runter von der Gehaltsliste, am besten schnellstmöglich zu Geld gemacht werden. Der Coach der Nerazzurri, Antonio Conte, plante nicht mehr mit dem ehemaligen Dortmunder und Wolfsburger. So sicherte sich der FC Bayern Perisics Dienste in Form einer einjährigen Leihe, in die eine Kaufoption über 20 Millionen Euro verankert wurde.

Nun ein Jahr später ist die Situation eine völlig andere. Perisic übertraf die Erwartungen als guter Back-Up für die gesetzten Flügelspieler Kingsley Coman und Serge Gnabry und erzielte wettbewerbsübergreifend in 33 Spielen starke 18 Scorerpunkte (acht Tore, zehn Assists). Belohnt wurde er mit einem Startelfeinsatz gegen den FC Barcelona, den er mit seinem wichtigen Tor zum 2:1 (22. Minute) rechtfertigte. Aufgrund dieser Leistungen soll Inter-Trainer Conte, der derzeit selbst zur Debatte steht, nun seine Meinung zum 31-Jährigen geändert haben, wie der italienische Transfer-Experte Gianluca di Marzio berichtet. So stellt ein Verbleib Perisics, dessen Vertrag bei Inter noch bis 2022 läuft, wieder eine Option dar.

Doch auch seinem aktuellen Arbeitgeber, dem FC Bayern, wird ein gesteigertes Interesse nachgesagt, Perisic weiterhin zu beschäftigen. Nicht umsonst sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem Auftritt gegen Barcelona zu Sky Italia: "Ivan hatte eine gute Saison, er ist ein stabiler Leistungsträger. Flick zählt sehr auf ihn. Wird er bleiben? Das ist noch nicht komplett entschieden. Aber ich und der Trainer mögen ihn sehr." Ein Problem stellt dabei aber das Paket aus einer möglichen Ablösesumme und Perisics Gehalt von zehn Millionen Euro dar. Die Frist der Kaufoption über 20 Millionen Euro ließen die Bayern vor einigen Monaten bereits verstreichen, auch bei späteren Verhandlungen war dem deutschen Rekordmeister eine Ablöse von 15 Millionen Euro zu hoch. Es sollen aber erneute Gespräche mit Inter folgen.

So bleibt die Zukunft von Perisic weiterhin unklar. Mit seinen aktuellen Leistungen dürfte es dem Kroaten allerdings nicht allzu schwer fallen, einen attraktiven Arbeitgeber zu finden.

