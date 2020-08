Juventus Turin und Sami Khedira könnten in Zukunft getrennte Wege gehen. Wie "Sky Sport Italia" berichtet, soll Juve sogar an einer Vertragsauflösung mit dem Weltmeister von 2014, der noch ein bis 2021 gültiges Arbeitspapier besitzt, arbeiten. Gleiches gilt für Gonzalo Higuain, der in den Zukunftsplanungen der Alten Dame ebenfalls keine Rolle mehr spielen soll.

Bei Juventus Turin stehen vor Beginn der neuen Saison die Zeichen auf Umbruch. Auf dem Trainerposten musste Maurizio Sarri für Ex-Spieler Andrea Pirlo weichen. Mit Arthur steht ein prominenter Neuzugang bereits fest, Edin Dzeko könnte noch folgen. Gleichzeitig will Juve andere Spieler von der Gehaltsliste streichen. Allen voran: Sami Khedira und Gonzalo Higuain. Wie "Tuttosport" berichtet, sollen die Verantwortlichen bei der Alten Dame deshalb an einer Vertragsauflösung samt Abfindung für beide Spieler arbeiten.

Allerdings hat der Verein in dieser Hinsicht Khedira laut "Bild"-Informationen noch nicht kontaktiert. Der 2014er-Weltmeister gehe derzeit davon aus, das letzte Jahr seines Vertrages bei den Bianconeri zu erfüllen. In einem Instagram-Post erklärte Khedira vor einigen Wochen seinen persönlich schwierigen Saisonverlauf und dass er in der nächsten Saison mit Juve wieder angreifen wolle.

