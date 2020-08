War die Pleite im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (0:1) gleichzeitig der letzte Auftritt für PSG-Coach Thomas Tuchel? Wie der italienische Sportjournalist Gianluca di Marzio von "Sky Italia" berichtet, neigt sich die Ära Tuchel in Paris dem Ende entgegen. Medienberichten zufolge soll mit Massimiliano Allegri bereits der Nachfolger des 46-Jährigen in den Startlöchern stehen.

Demnach soll PSG-Sportdirektor Leonardo, dem nicht das beste Verhältnis zu Thomas Tuchel nachgesagt wird, mit dem Gedanken spielen, den Trainerposten für die kommende Saison neu zu besetzen.

Der Ex-Coach von Borussia Dortmund ist seit Sommer 2018 Übungsleiter in der französischen Hauptstadt. In der abgelaufenen Spielzeit gewann er mit PSG sowohl die französische Meisterschaft als auch den Coupe de France und den Coupe de la Ligue.

Tuchel äußert sich zu möglichem PSG-Abschied

Auch in der Champions League sorgte der 46-Jährige mit seinem Team für Furore und erreichte das Endspiel beim Finalturnier in Lissabon. Erst der FC Bayern konnte die Erfolgsgeschichte von Neymar und Co. mit einem 1:0 (0:0)-Sieg im Estádio da Luz beenden.

Tuchel selbst will von einem Abschied hingegen nichts wissen und antwortete nach dem Endspiel der Königsklasse bei "Sky" auf die Frage, ob er auch in der nächsten Spielzeit mit seinem Team wieder angreifen werde: "Ich weiß nichts anderes. Ich gehe mal fest davon aus. Wir haben Samstag ein Punktspiel."

Der amtierende französische Meister trifft bereits am nächsten Wochenende (Samstag, 21:00 Uhr) in seinem Ligue-1-Auftaktspiel auf RC Lens.

