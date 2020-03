Mbappé nahm allerdings am Mittowoch wieder am Training teil. Der 21-Jährige hatte am Montag und Dienstag das Training aufgrund seiner Erkrankung mit Fieber verpasst. Es ist nicht absehbar, ob der Franzose in der Partie am Mittwochabend eingesetzt werden kann.

Falls der Test auf das Coronavirus positiv ausgefallen wäre, hätte die Partie zwischen PSG und dem BVB abgesagt werden müssen, da Mbappé in den vergangenen Tagen Kontakt mit seinen Mannschaftskameraden hatte und diese womöglich angesteckt hätte.

PSG: Ausfall von Mbappé kaum zu kompensieren

Die Gefahr eines Mbappé-Ausfalls ist für Tuchel dennoch real und wäre für PSG, das im Rückspiel gegen den BVB (Mittwoch ab 21:00 Uhr im Eurosport Liveticker) ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen muss, kaum zu kompensieren.

Der 21-Jährige ist mit 30 Treffern in 32 Pflichtspielen der Toptorschütze der Pariser. Zudem legte der Weltmeister bereits 17 Tore vor, darunter auch das zwischenzeitliche 1:1 durch Neymar im Signal-Iduna-Park. Ein Einsatz des Franzosen scheint zumindest sehr fraglich, die "L'Équipe" schrieb: "Paris hält die Luft an."

Während Mbappé und Thiago Silva fraglich sind, fällt Ander Herrera definitiv für das Kräftemssen mit der Borussia aus (Oberschenkel).

Zudem muss Tuchel auf die gelbgesperrten Marco Verrati und Thomas Meunier verzichten. Nicht die besten Voraussetzungen für die Hauptstädter gegen das Team von Lucien Favre.

