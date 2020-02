Der Empfang tat überhaupt nicht weh. Er habe schon viele bekannte Gesichter gesehen, berichtete Thomas Tuchel nach der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, die er einst im Streit verlassen hatte. Schnell schob er nach: "Auch viele freudige."

Seine eigenen Emotionen will Tuchel beim Wiedersehen mit dem Ex-Klub kontrollieren. Er sagte aber auch: "Es waren aufregende Jahre hier. Es ist ein bisschen ein komisches, aber auch ein schönes Gefühl. Aber es geht am Ende nicht um mich, sondern wir spielen ein Fußballspiel."

Das K.o.-Duell mit dem Verein, den er 2017 im Unfrieden verlassen hat, sei "eine Riesenherausforderung. Da hat meine persönliche Situation sehr, sehr wenig mit zu tun."

Watzke stichelte: "Es kommt ja nicht Klopp zurück"

Die schmutzige Scheidung von Borussia Dortmund ist beim Trainer von Paris St. Germain angeblich vergeben und vergessen, zumindest ein Anschein von Harmonie eigentlich beiderseits erwünscht. Dennoch hatte Tuchel als Reaktion auf ein Friedensangebot eine frostige Stichelei zurückbekommen, die Hans-Joachim Watzke bestens in einem Strauß Komplimente versteckte.

Emotionen spielten beim knisternden Aufeinandertreffen der Alphatiere gar keine Rolle, sagte der Boss von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (ab 21 Uhr im Eurosport-Liveticker) im "DAZN"-Interview: Schließlich "kommt ja nicht Jürgen Klopp zurück". Autsch. Andere ehemalige Weggefährten sahen das offensichtlich lockerer.

Dass Tuchel und sein früherer Chef "sicherlich keine großen Freunde mehr werden" (Watzke), ist derzeit ohnehin nicht sein Hauptproblem. Ihm sitzen nach drei Achtelfinal-Knockouts von PSG in Serie die katarischen Investoren im Nacken, die mit Meistertiteln oder dem Ligapokal nicht annähernd zu besänftigen sind.

PSG und die "bizzaren" Ausscheiden in der Champions League

Schlimmer als das Last-Minute-Aus gegen eine "Jugendgang" von Manchester United im Vorjahr (2:0/1:3) kann es für Tuchel 2020 nicht kommen. Muss es auch nicht. "Wenn's gleich wird, ist's schlimm genug. Ich war mental tot", sagte der 46-Jährige, der um das "bizarre Scheitern" seiner Mannschaft in den vergangenen Jahren weiß. 2017 fegte PSG den FC Barcelona mit 4:0 aus dem Prinzenpark - und verlor das Rückspiel 1:6. Ein Drama.

Damals trainierte Tuchel noch die Dortmunder, bevor er sich in Folge des Bombenanschlags auf den BVB-Bus von Watzke entzweite. Er legte danach ein Sabbatjahr ein, lernte Französisch und ging nach Paris, wo er schon drei jener Titel holte, die den Kataris nahezu egal sind: französischer Meister 2019 (2020 ist nur noch Formsache), französischer Supercupsieger 2018 und 2019.

In Paris zählt nur der Henkelpott

Ohne den ganz großen Wurf in der Königsklasse wird sich Tuchel im Schlagschatten des Eiffelturms nicht lange halten können. Der Druck ist immens - und steigt weiter. Die Geldgeber, die 222 Millionen Euro für die Diva Neymar ausgaben und 180 Millionen für Kylian Mbappe, der neuerdings auch zu Eskapaden neigt, fordern Ergebnisse: gerne in Form eines silbernen Henkelpokals.

Tuchel verpackt das, "weil es im Inneren des Sturms am ruhigsten ist". Notfalls setzt er auf Meditation, Yoga oder eine Runde auf dem Laufband. Ohnehin will er beim Thema Fußball eigentlich nicht groß aus der Haut fahren. Er berichtete:

" Ich habe schon meiner Oma, die sich immer fürchterlich aufregt bei Spielen, immer gesagt: Es ist am Ende nur Sport. Wir operieren keine Kinder, wir retten keine Leben. "

Tuchel vertraut seiner Mannschaft

Doch Worte sind keine Taten. Als seine Mannschaft (ohne Neymar und Mbappe) die Generalprobe beim SC Amiens (4:4) in den Sand setzte, war es mit der Gelassenheit nicht mehr weit her. In einer feurigen Rede wechselte Tuchel vom Französischen ins Englische und wieder zurück.

"Die ganze Welt denkt jetzt: Oh, sie werden unruhig, unruhig, unruhig, sie haben viele Probleme", sagte Tuchel mit Zynismus in der Stimme, "aber nein. Das ist das Leben! Das ist Fußball!" Er habe viel Vertrauen in seine Mannschaft, der allerdings die Mentalität gefehlt habe: "Nach fünf Minuten war ich sehr wütend."

Neymar kann spielen

In Dortmund wird es ein ganz anderes Spiel werden. Tuchel erwartet am Dienstag ein Spektakel zweier offensiver Teams. "Hätte ich nicht das Privileg, an der Seitenlinie zu sein, würde ich es mir anschauen", sagte er: "Wir müssen intelligent spielen, nicht zu emotional. Wir müssen ruhig und clever sein."

Der brasilianische Weltstar Neymar kann erwartungsgemäß spielen. "Er ändert alles für uns. Er hat die Qualität, das Selbstvertrauen, er lässt uns alle mehr an uns glauben", betonte Tuchel: "Wenn er fehlt, können wir ihn nicht ersetzen."

Das könnte Dich auch interessieren: Rendezvous mit dem Ex: Dortmund gegen die eigenen Dämonen

(SID)