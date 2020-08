Real Madrid wird ohne Angreifer Gareth Bale das Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City in der Champions League bestreiten. Das geht aus der Kaderliste hervor, die der Verein am Mittwoch veröffentlichte. Auch James Rodríguez wird in Manchester nicht mit von der Partie sein. Der gelbgesperrte Kapitän Sergio Ramos ist hingegen für die Begegnung nominiert.

Bale, der zuletzt mehrmals auf der Bank Platz nehmen musste, hatte durch wiederholte Provokationen seine Wechselambitionen unterstrichen. Der 31-Jährige Angreifer hatte sich beim Ligaspiel gegen Deportivo Alaves die Schutzmaske über die Augen gezogen, gegen den FC Granada hatte er sich seine Hände zu einem Fernglas geformt vor das Gesicht gehalten, statt die Partie zu verfolgen.

Der ehemalige Leihspieler des FC Bayern, James Rodríguez, spielte in den vergangenen Wochen ebenfalls keine Rolle in den Planungen von Real-Coach Zinedine Zidane. Der 29-Jährige wird wie Bale mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Laut dem kolumbianischen Portal "Las2Orillas" soll sein Berater ihn zuletzt bei Manchester United angeboten haben.

Real trifft am 7. August im Achtelfinal-Rückspiel auf den englischen Vizemeister Manchester City, das Hinspiel hatten die Königlichen 1:2 verloren.

