Der FC Bayern München und Thiago bekommen es heute im Achtelfinale der Champions League mit dem FC Chelsea zu tun (Hinspiel ab 21:00 Uhr im Liveticker) - wobei der Spanier gerne auf eine torreiche Partie verzichten würde.

"Ich bin kein großer Fan dieser verrückten Spiele. Ich bin eher ein Fan von schönen und fehlerfreien Spielen. Es kann ein 2:1 oder 4:3 sein, aber kontrolliert, nicht verrückt. Denn im Nachhinein denkt man sich: 'Wo waren wir in dem Moment?'", erklärte Thiago seine Abneigung gegen Tor-Festivals im Interview mit "The Independent" .

Thiago lobt Kontrolle von Ajax Amsterdam

Es sollten daher vor allem in der K.o.-Phase nicht zu viele Tore fallen. "Dabei geht es doch um kleine Details", so der 28-Jährige. Thiago hat zudem ein klares Bild vor Augen, wie er gerne mit den Bayern spielen würde: wie Ajax Amsterdam in der vergangenen Königsklassen-Saison. Im Hinblick auf den letztjährigen Halbfinalisten erklärte er:

" Ajax hat die Spiele kontrolliert. Ich würde das bevorzugen und lieber im Halbfinale stehen, als verrückte Spiele zu haben. "

Die Spielweise und der Erfolg seien dabei "eine logische Konsequenz. Der Trainer bestimmt das. Das Selbstbewusstsein, das man im Fußball benötigt, kommt vor allem daher, wie das Team spielt. Wenn man jede Bewegung, jeden Automatismus so gut kennt, dass man auf dem Platz nicht mehr nachdenken muss. So sollte es sein", so der Mittelfeldakteur weiter.

Guardiola mit "Intensität und Konzentration"

Diese Kontrolle erlernte Thiago unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola. "Von all den Trainern, die ich hier oder bei Barça hatte, war er derjenige mit der meisten Intensität und Konzentration. Man hatte sowohl beim Training als auch bei den Spielen dieselbe Spannung", sagte der Spanier, der mittlerweile seit fast sieben Jahren bei den Münchnern spielt.

Man gewöhne sich unter Guardiola daran, "zu lernen und sein Spiel zu perfektionieren. Bei anderen Trainern können Trainingseinheiten etwas unbeschwerter sein, aber bei Pep war es immer voll konzentriert." Dass er mit dem FC Bayern noch nicht den Champions League-Titel gewinnen konnte, setzt Thiago nach eigenen Angaben aber nicht unter Druck.

"Ich nehme es Saison für Saison. Und aktuell habe ich in diesem Jahr weder die Liga, den Pokal noch die Champions League gewonnen. Das ist mein Ziel. Also vermisse ich es nicht", meinte der 28-jährige Spielmacher zum fehlenden Königsklassen-Titel und fügte an:

" Ich fühle keinen Druck. Es ist nur Fußball. Wenn man mir sagen würde, ich müsste jemanden operieren, dann wäre das Druck. Aber Fußball zu spielen erzeugt keinen Druck. "

