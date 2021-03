Publiziert 09/03/2021 Am 19:01 GMT | Update 09/03/2021 Am 19:18 GMT

Im Vergleich zum 2:4 beim FC Bayern München verändert Trainer Edin Terzic seine Startelf auf zwei Positionen: Statt Dan-Axel Zagadou und Thomas Meunier spielen Mateu Morey und Jude Bellingham von Beginn an.

Dem BVB fehlen Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Giovanni Reyna (alle Muskelverletzungen), Axel Witsel (Achillessehnenriss), Manuel Akanji (Muskelfaserriss) und Marcel Schmelzer (Knie-OP).

Das Hinspiel in Sevilla hatte der BVB 3:2 gewonnen.

Sevilla-Coach Julen Lopetegui lässt derweil Luuk de Jong und Ivan Rakitic wie Alejandro "Papu" Gómez erstmal nur auf der Bank. Im Vergleich zum 1:2 in LaLiga beim FC Elche am Samstag verändert Lopetegui seine Elf sogar auf neun (!) Positionen - nur Lucas Ocampos und Kapitän Jesús Navas verbleiben in der Elf.

Damit verfügt die Bank der Spanier über mehr Champions-League-Erfahrung als die erste Elf (180 zu 241 Einsätze).

Borussia Dortmund (4-3-2-1): Hitz - Morey, Hummels, Can, Schulz - Delaney, Dahoud, Bellingham - Hazard, Reus - Haaland

Bank: Bürki, Drljaca; Meunier, Zagadou, Piszczek, Passlack, Raschl, Brandt, Reinier, Moukoko, Tigges, Knauff

FC Sevilla (4-3-3): Bounou - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña - Jordán, Fernando, Óscar - Suso, Ocampos, En-Nesyri

Bank: Vaclík, Pastor; Sergi Gómez, Rekik, Escudero, Gudelj, Óliver Torres, Rakitic, Gómez, Munir, de Jong, Romero

