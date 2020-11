Moukoko feierte vergangenen Freitag seinen 16. Geburtstag und ist seit Samstag der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten . Nun könnte für ihn die nächste Bestmarke in der Champions League folgen. Der U-Nationalspieler fehlt aktuell zwar im A-Kader für das Spiel am Dienstag gegen Brügge (21:00 Uhr im Eurosport-Liveticker).

Allerdings spielt der Youngster seit mehr als zwei Jahren beim BVB und kann über die sogenannte "B-Liste" bis 24 Stunden vor dem Anpfiff noch in die Kaderliste eingetragen werden. Dem Bericht zufolge werde der Bundesligaklub dies auch so handhaben.

Sollte Moukoko am Dienstag gegen Brügge nicht zum Einsatz kommen, hat er immer noch die Chance, gegen Lazio Rom am 2. Dezember oder in St. Petersburg am 8. Dezember mit einem Einsatz in der Königsklasse den Rekord für den jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League zu brechen.