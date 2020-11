Die eiskalte Tormaschine Erling Haaland ist heiß auf ihr nächstes "Opfer", Youssoufa Moukoko träumt von einem weiteren Rekord. Borussia Dortmund will mit seinem Sturmjuwel und vielleicht auch dem neuen Wunderkind die Tür zum Achtelfinale in der Champions League ganz weit aufstoßen.

Nach seiner Vier-Tore-Show in Berlin ist Haaland vor dem Spiel gegen den FC Brügge am Dienstag (21.00 Uhr) schon wieder in Angriffslaune. "Wir machen einfach weiter", sagte der Norweger. Worte, die für den belgischen Meister wie eine Drohung klingen.

Dabei setzt der deutsche Vizemeister auf weitere Tore von Haaland. Seine 14 Treffer in elf Königsklassen-Spielen sind ein Bestwert, seine 23 Tore bei 22 Ligaeinsätzen ebenso. "Er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden", adelte Zorc den 20-Jährigen, der für das 200. BVB-Tor in der Champions League sorgen könnte.

Gegen Brügge wird Favre dafür wieder rotieren. "Kein Spieler kann in 30 Tagen zehn Spiele machen", sagte Favre. So könnten Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Jude Bellingham in die Startelf zurückkehren. Den lockeren 3:0-Erfolg im Hinspiel in Brügge will der Coach nicht überbewerten. "Sie waren sehr gefährlich. Wir müssen konzentriert bleiben", mahnte Favre.