In der Hauptstadt der Lombardei kehren die Fohlen am Mittwoch ( 21.00 Uhr im Liveticker ) gegen den alten Rivalen Inter nach 1416 Tagen auf die große Fußball-Bühne zurück. Die "Todesgruppe" mit den weiteren Gegnern Real Madrid und Schachtjor Donezk wird für das Rose-Team eine Art Reifeprüfung: Nach den Plätzen vier (2015/16) und drei (2016/17) soll es im dritten Anlauf endlich klappen mit der K.o.-Runde. "Wir spielen, um weiterzukommen. Eine andere Zielsetzung würde unserem Charakter widersprechen", sagt Rose.

Die erste Aufgabe im San-Siro-Stadion wird somit gleich ein Fingerzeig. Inter sei "in Europa im Moment ziemlich weit vorne dabei", sagte Rose. Tipps aus erster Hand holte er sich von Neuzugang Valentino Lazaro ab, der im Sommer von Inter zur Borussia gewechselt war. Beide hätten "ein paar Herangehensweisen" besprochen", sagte der 44 Jahre alte Coach, für den es die Premiere in der Champions League wird.

In Mailand herrscht derweil Corona-Alarm. Sechs Inter-Profis fehlten zuletzt, das Derby gegen den AC am Samstag (1:2) stand kurz vor der Absage. In der im Frühjahr so arg gebeutelten Lombardei steigen die Fallzahlen seit Tagen deutlich an, im Amateurbereich ist der Trainings- und Spielbetrieb seit dem Wochenende eingestellt.