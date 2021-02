GESTERN AM 12:53

Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou und Thomas Meunier stiegen Anfang der Woche nach ihren Verletzungspausen wieder ins Mannschaftstraining ein, die Reise nach Spanien trat jedoch nur der letztgenannte an, der auch im Kader der Schwarz-Gelben steht.

BVB-Coach Edin Terzic schwärmte im Vorfeld des Achtelfinal-Hinspiels von den Andalusiern. "Sevilla ist ein sehr gut geführter Verein, der in den letzten Jahren sehr erfolgreich war. Sie haben Abgänge immer wieder mit Neuzugängen gut kompensiert, sind aktuell Vierter in einer schweren Liga, haben die letzten neun Spiele gewonnen und kassieren wenige Gegentore", sagte der 38-Jährige und ergänzte: "Sie machen es wirklich gut und haben herausragende Spieler in der Offensive und der Defensive."