Als der "Hurrikan" Erling Haaland ganz Sevilla durcheinandergewirbelt hatte, hielt er lässig die Trophäe für den besten Spieler des Abends in die Kamera. Noch viel lieber aber wäre das Champions-League-Phänomen von Borussia Dortmund der beste Spieler der Welt. "Ich möchte mich bei Kylian Mbappé bedanken", sagte der Norweger nach seiner Zwei-Tore-Show: "Ihn am Abend zuvor dreifach treffen zu sehen, war für mich eine Extra-Motivation."

Der "wahnwitzige Haaland" ("Verdens Gang") traf beim 3:2 des BVB im Achtelfinal-Hinspiel doppelt, und dennoch hat er dem Franzosen eine sensationelle Quote voraus: 18 Tore in 13 Champions-League-Spielen, 41 Tore in 42 Spielen für die Borussia, davon zehn in sechs Einsätzen in der Königsklasse. In dieser Saison stehen acht Tore (Haaland/Platz eins) zu fünf (Mbappe/Platz fünf).