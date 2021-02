Spätestens bei Haalands zweitem Volltreffer (43.) atmete auch der Dortmunder Übergangstrainer Edin Terzic auf. Der 38-Jährige stand bei seinem Europapokaldebüt im Achtelfinal-Hinspiel enorm unter Druck und kann nun in der Revierderby-Woche in Ruhe weiterarbeiten. Im Sommer übernimmt der derzeitige Gladbach-Trainer Rose: Terzic wird dann wieder "Co".

Haaland hatte seine sensationelle Torquote bereits 16 Minuten zuvor aufgebessert, indem er einen selbst eingeleiteten Angriff nach Doppelpass mit Jadon Sancho willensstark abschloss. Mahmoud Dahoud (19.) hatte die frühe Führung der Gastgeber durch Suso (7.) mit einem Schlenzer sehenswert ausgeglichen. Der Ex-Gladbacher Luuk de Jong (84.) verkürzte in der Schlussphase. Das Rückspiel findet am 9. März statt. Haalands drastische Warnung hatte der zuletzt wackelnden Mannschaft wohl in den Ohren geklungen. "Wenn wir so spielen wie zuletzt, haben wir keine Chance", sagte der Top-Stürmer, der die Vereinsführung auch noch einmal daran erinnerte, dass alles unterhalb der alljährlichen Champions-League-Teilnahme mit seinem Anspruch keineswegs zu vereinbaren ist.