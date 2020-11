Giovanni Reyna passt perfekt in die Ansammlung der Hochbegabten bei Borussia Dortmund. "Der Verein bietet alles, was sich ein junger Spieler wünscht. Das ist der Grund, warum ich hier bin", sagte Reyna. Und es ist auch der Grund, warum er noch lange beim BVB sein wird. Das Top-Talent verlängerte seinen Vertrag kürzlich vorzeitig bis 2025.

Damit ist den Dortmundern ein echter Coup geglückt, der in ein paar Jahren sehr viele Millionen wert sein könnte. Denn wenn Reyna in seiner Entwicklung weiter in dem Tempo der vergangenen Monate voranschreitet, werden ihn die europäischen Spitzenklubs jagen.

Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 aus der Akademie des New York City FC nach Dortmund gekommen. Gegen den SC Freiburg stieg Reyna Anfang Oktober beim 4:0 zum ersten 17-Jährigen seit Datenerfassung auf, der in einem Bundesliga-Spiel drei Torvorlagen gegeben hat.

An seiner körperlichen Robustheit kann der Teenager aber noch ein wenig arbeiten, auch mangelt es logischerweise noch an Erfahrung in wichtigen Spielen. "Ich will immer noch lernen", sagte er selbst. Er sei aber bereit, "eine größere Rolle einzunehmen".