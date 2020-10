Am Dienstag, 20. Oktober, beginnt für Borussia Dortmund die neue Saison in der Champions League. Der BVB muss bei Lazio Rom antreten. Anstoß ist um 21:00 Uhr .

Vor dem ersten Auftritt auf internationaler Ebene in der aktuellen Spielzeit konnte der BVB in der Bundesliga noch einmal Selbstvertrauen sammeln. Der Klub gewann mit 1:0 in Hoffenheim.

Borussia Dortmund hat vor dem Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker) große Sorgen in der Defensive. Mit Mats Hummels steht Lucien Favre nur ein echter Innenverteidiger zur Verfügung. Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme), Manuel Akanji (Coronavirus-Infektion) sowie Emre Can (Rotsperre) sind in Rom nicht mit dabei, Lukasz Piszczek (Augenverletzung) ist fraglich. | Zum kompletten Bericht