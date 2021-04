Publiziert 14/04/2021 Am 17:58 GMT | Update 14/04/2021 Am 18:41 GMT

Terzic setzt damit im Signal-Iduna-Park genau auf dieselbe Elf, die in Manchester vor acht Tagen knapp 1:2 verloren hat. Mats Hummels, der am Wochenende in Stuttgart mit Magenkrämpfen ausgewechselt wurde, kann von Anfang an spielen.

Gleiches gilt für Marco Reus, der ebenfalls angeschlagen ausgewechselt wurde (Schlag auf den Oberschenkel).

Bei City, Spitzenreiter der englischen Premier League, spielt Nationalspieler Ilkay Gündogan erwartungsgemäß von Beginn an. Pep Guardiola tauscht im Vergleich zum Hinspiel einen Spieler aus: Statt João Cancelo spielt Oleksandr Zinchenko links defensiv.

Champions League Nach Kritik von Guardiola: Watzke schießt gegen ManCity zurück VOR 5 STUNDEN

Dortmund fehlen Dan-Axel Zagadou (Knie-OP), Marcel Schmelzer (Knie-OP), Thomas Delaney (Achillessehnenprobleme), Axel Witsel (Achillessehnenriss), Jadon Sancho (Muskelbündelriss) und Youssoufa Moukoko (Bänderverletzung).

Guardiola fehlen bei ManCity lediglich Sergio Agüero (muskuläre Probleme) und Philippe Sandler (Knöchel-OP). Aymeric Laporte sitzt mit Hüftproblemen draußen. Die Guardiola-Elf hatte am Wochenende nach zuvor 27 Siegen aus 28 Pflichtspielen in der Liga 1:2 zuhause gegen Aufsteiger Leeds United verloren.

Tolle Woche für Ansgar Knauff

Beim BVB drohen Emre Can und Erling Haaland bei einer weiteren Gelben Karte eine Sperre fürs Halbfinal-Hinspiel. Bei ManCity sind João Cancelo und Fernandinho vorbelastet - vielleicht sitzen beide auch deshalb zunächst nur auf der Bank.

Der 19 Jahre alte Ansgar Knauff hatte in Manchester sein Startelfdebüt für den BVB gegeben und am Wochenende beim 3:2 beim VfB Stuttgart als Joker sein erstes Profi-Tor erzielt - Knauff traf in der 80. Minute zum Sieg.

So spielt Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can, Bellingham - Knauff, Reus - Haaland

Bank: Bürki, Drljaca; Meunier, Passlack, Schulz, Piszczek, Raschl, Brandt, Reyna, Reinier, Hazard, Tigges

So spielt Manchester City (4-2-3-1): Ederson - Walker, Rúben Dias, Stones, Zinchenko - Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden - Bernardo Silva

Bank: Steffen, Trafford; Laporte, García, Aké, Mendy, João Cancelo, Fernandinho, Sterling, Ferran Torres, Jesus

Das könnte Dich auch interessieren: Nach nur einem Jahr: Götze plant angeblich nächsten Wechsel

Haaland-Alternative: Real denkt an Kane - doch es gibt einen Haken

Champions League Gegenwart und Zukunft: Bellingham verkörpert den "neuen" BVB VOR 10 STUNDEN