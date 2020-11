In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern in einigen Spielen Schwierigkeiten mit zwei Linksfüßen in der Abwehr. Beim 4:1-Sieg in Köln beispielsweise spielte Hernández (links) eine Halbzeit lang neben Alaba (rechts). Neuer erkannte nach dem Spiel: "Es war nicht leicht mit zwei Innenverteidigern, die über den linken Fuß kommen. Das Aufbauspiel war so nicht einfach, wir mussten viele lange Bälle schlagen und hatten nicht mehr so viel Spielfluss."