Meniskuseinriss, Bänderriss und Beckenprellung. Diese Begriffe geben beim beliebten Gesellschaftsspiel Scrabble durchaus vorzeigbare Punktzahlen, an der Säbener Straße hört man sie derzeit aber alles andere als gern.

GESTERN AM 06:58

Bayern-Star Davies zurück im Training: So soll es weitergehen

Linksverteidiger Hernández könnte - und das ist durchaus überraschend - im vierten Vorrundenspiel des Rekordmeisters in der Champions League gegen den FC Salzburg heute Abend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) schon wieder auf der Bank sitzen.

Der 24-Jährige hatte sich Anfang November wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne begeben müssen. Danach kehrte er ins Bayern-Training zurück und flog zur Nationalmannschaft. In Topform war Süle da nicht mehr.

"Nehme ihn raus": So erklärt Flick den Verzicht auf Süle

Den eigenen erzieherischen Ansatz unterstrich der Triple-Trainer auf Nachfrage klar und deutlich. "Wir arbeiten intensiv mit ihm, damit er seinen Rückstand aufholt. Vielleicht kann er am Samstag gegen Stuttgart wieder dabei sein. Aber auch da müssen wir mal gucken."

Und auch auf Tanguy Nianzou kann Flick nicht bauen. Der Neuzugang wurde erst kürzlich von seinem ehemaligen Coach Zsolt Löw - Tuchels Co bei PSG - in den Himmel gelobt. In der Champions League darf er aber trotzdem nicht spielen. Für die Bayern rächt sich jetzt eine Entscheidung, die sie vor Saisonbeginn trafen.