Die deutschen Trainer in England gingen Duellen mit deutschen Vereinen vorerst aus dem Weg.

Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool gegen Rekordchampion Real Madrid um den Halbfinal-Einzug.

Thomas Tuchel muss sich mit dem FC Chelsea gegen den FC Porto behaupten.

BVB gegen Bayern im Halbfinale möglich

Wie die Auslosung weiter ergab, käme es im Halbfinale zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und dem BVB, sollten die Bundesligisten das Viertelfinale überstehen.

Im zweiten Semifinale stehen sich die Sieger der Paarungen Porto-Chelsea und Real Madrid-Liverpool gegenüber. Hier könnte es zum Wiedersehen der beiden ehemaligen BVB-Trainer Klopp uid Tuchel kommen.

Die Lose in Nyon zog der ehemalige Bundesligaprofi Hamit Altintop, der unter anderem beim FC Schalke und beim FC Bayern spielte.

Die Halbfinals gehen am 27./28. April und 4./5. Mai über die Bühne, das Endspiel steigt am 29. Mai im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.

Für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, die weiteren Königsklassen-Teams aus der Bundesliga, war nach Niederlagen gegen den FC Liverpool (0:2, 0:2) beziehungsweise Manchester City (0:2, 0:2) im Achtelfinale Endstation.

Die Partien im Überblick:

VIERTELFINALE

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - FC Chelsea

FC Bayern München - Paris St. Germain

- Paris St. Germain Real Madrid - FC Liverpool

Spieltermine: 6./7. und 13./14. April

HALBFINALE

Bayern München /Paris St. Germain - Manchester City/ Borussia Dortmund

/Paris St. Germain - Manchester City/ Real Madrid/FC Liverpool - FC Porto/FC Chelsea

Spieltermine: 27./28 April und 4./5. Mai

FINALE

29. Mai in Istanbul

