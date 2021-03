Publiziert 19/03/2021 Am 12:19 GMT

Rekordsieger Real Madrid und 2019-Champion FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp waren die internationalen Gegner mit dem größten Renommee im Lostopf.

Allerdings: Sowohl die Königlichen als auch die Reds befinden sich in einer schwierigen Saison, sind weit entfernt von der gewohnten Dominanz.

Der BVB und die Bayern hätten sich gegen die beiden Schwergewichte - theoretisch jedenfalls - vermeintlich leichter getan.

Klopp erlebt in dieser Spielzeit nach furiosen Jahren an der Anfield Road einen Rückschlag nach dem anderen. Der Rückstand auf Tabellenführer Manchester City in der Premier League beträgt aktuell 25 (!) Punkte, im FA Cup ist Liverpool längst ausgeschieden.

Letzte Chance für Klopp und Liverpool

Die Champions League ist die letzte Chance für die Klopp-Auswahl, der Saison doch noch ein Happy End zu verpassen.

Bei Real sieht es nur unwesentlich besser aus. Zwar ist man in der Meisterschaft als Tabellenzweiter wieder bis auf vier Zähler an Stadtrivale Atlético herangerückt, im Pokal aber gab es in der 3. Runde ein blamables Aus gegen den Drittligisten CD Alcoyano.

Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane lässt (noch) jede Souveränität vermissen.

City und PSG tanzen auf allen Hochzeiten

Ganz anders die Situation bei Manchester City und Paris Saint-Germain. Die Gegner von Dortmund und Bayern tanzen noch auf allen Hochzeiten und haben in Liga, Pokal und Champions League gute Chancen auf den Titel.

Man muss konstatieren: Schlimmer hätte es für Bayern und BVB im Viertelfinale der Champions League kaum kommen können.

