"Ich sehe ein riesiges Potenzial in ihm. Für sein Land spielen zu dürfen, muss für jeden Nationalspieler eine Herzensangelegenheit sein", wird Löw in einem ersten Statement zitiert.

Löw, der in den vergangenen Wochen intensiv um den hoch veranlagten Mittelfeldspieler geworben hat, will Musiala schon für die WM-Qualifikationsspiele Ende März einladen. "In diesem Rahmen werden wir uns gegenseitig besser kennenlernen", so der Bundestrainer.

Dass Musiala auf großer Bühne performen kann, hatte er nur einen Tag zuvor beim 4:1-Auswärtssieg des FC Bayern bei Lazio Rom eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Obwohl zuletzt etwas in die Kritik geraten und von Flick auf teilweise sogar auf die Tribüne verbannt, durfte er im Stadio Olimpico von Beginn an auf der Müller-Position hinter Stürmer Robert Lewandowski ran - und überzeugte.

In der Bundesliga traf der Offensiv-Allrounder in 16 Spielen bereits drei Mal, in der Champions League war es der erste Treffer im vierten Spiel. Als erst zweiter minderjähriger Bayern-Spieler überhaupt stand Musiala in einem K.o.-Spiel in der Startelf. Zuvor konnte das nur David Alaba, der im Jahr 2010 beim 2:3 in Florenz von Louis van Gaal ins Team geworfen wurde, von sich behaupten.