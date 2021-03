Publiziert 10/03/2021 Am 12:34 GMT | Update 10/03/2021 Am 12:36 GMT

Spekuliert wird in Turin über die Zukunft von Ronaldo.

Als der Portugiese 2018 vom Klub verpflichtet worden war, hatte sich der Wert der Juve-Aktie auf über 1,65 Euro mehr als verdoppelt. Derzeit ist sie noch gut die Hälfte davon wert.

Entsprechend scharf ging die italienische Presse mit Juve ins Gericht.

"Juve von Ronaldo verraten"

Gazzetta dello Sport: "Ein weiteres Desaster in der Champions League. Juve tappt im Dunkeln. Ronaldo enttäuscht. Trotz einer Investition von 348 Millionen Euro für den Portugiesen ist Juve in drei Jahren nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Und in der nächsten Saison wird CR7 schon 37 Jahre alt sein. Gegen Porto kommt der schlechteste Ronaldo aller Zeiten zum Einsatz. Der Plan Agnellis ist auch in Sachen Coach gescheitert. Pirlo trägt eine Verantwortung, die für seine Erfahrung und seine Kenntnisse zu groß ist."

Corriere dello Sport: "Juve von Ronaldo verraten. Der Albtraum wird wieder wahr. Der Schmerz ist unerträglich. Juve erlebt wieder eine Riesenpleite und muss im Duell gegen einen schwächeren Rivalen ausscheiden. Die Champions League ist für die Turiner verhext."

Tuttosport: "Juve, nein so nicht! Die Turiner spielen ungenau, energielos und unkonzentriert. Juve zerschmilzt wieder einmal bei einem europäischen Wettbewerb."

La Stampa: "Ronaldo scheint nur noch ein weit entfernter Verwandter des Champions-League-Königs CR7 zu sein. Eine Ära ist zu Ende gegangen."

