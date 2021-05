Publiziert 29/05/2021 Am 23:38 GMT

Manchester City hat es erneut verpasst, den ganz großen Wurf zu landen und sich die Champions-League-Krone zu sichern. Auch im fünften Jahr mit Trainer Pep Guardiola warten die Skyblues weiterhin auf den wichtigsten Titel im europäischen Vereinswettbewerb. Die "Gazzetta dello Sport" schrieb von einem "City-Alptraum in Porto".

Für Chelsea-Trainer Thomas Tuchel ging ein Traum in Erfüllung. Nur knapp vier Monate, nachdem der deutsche Coach das Ruder beim FC Chelsea von Frank Lampard übernommen hat, holte er den Henkelpott nach London. "Tuchel setzt die letzten Pinselstriche an sein Meisterwerk", meinte der "Guardian".

Die Pressestimmen zum Champions-League-Finale in Porto.

Deutschland

Kicker: "Traumhafte Tor-Premiere: Havertz macht den Unterschied: Chelsea ist Champions-League-Sieger."

Sport Bild: "King Kai! Havertz schenkt Tuchel und Chelsea den Henkelpott."

Sport1: "Thomas Tuchel triumphiert über Pep Guardiola! Der FC Chelsea gewinnt dank Kai Havertz das Finale der Champions League gegen ManCity und holt den Henkelpott."

Die Welt: "Deutscher Abend in Porto ohne deutschen Klub: Trainer Thomas Tuchel gewinnt mit dem FC Chelsea das Finale der Champions League gegen Manchester City. Mann des Spiels ist der 21-jährige Kai Havertz."

FAZ: "Manchester City und Pep Guardiola schaffen es wieder nicht. Im Finale von Porto gewinnt der FC Chelsea die Champions League. Kai Havertz ist mit seinem goldenen Tor der entscheidende Spieler."

SZ: "In einem hochklassigen Finale erzielt Kai Havertz das Tor des Tages und macht den FC Chelsea zum Champions-League-Sieger. Pep Guardiola wählt eine ungewöhnliche Aufstellung - und ist mit City erneut der Geschlagene."

Großbritannien

The Sun: "Havertz bringt Tuchel die Champions-League-Krone ein, während der tüftelnde Guardiola mal wieder danebengreift."

Daily Mail: "Chelsea schlägt ManCity im Champions-League-Finale, nachdem Fans in Porto mit der Polizei zusammenstießen."

Daily Mirror: "Die Könige von Europa: Chelsea gewinnt die Champions League. Havertz schießt das einzige Tor im Endspiel in Porto. Tuchels Blues behalten gegen Guardiolas City erneut die Oberhand."

The Guardian: "An einem glorreichen Abend für Tuchel und sein Team setzt der Trainer die letzten Pinselstriche an sein Meisterwerk und überlistet seinen Freund und Rivalen Pep Guardiola und sieht zu, wie Kai Havertz kurz vor der Halbzeit das entscheidende Tor erzielt."

The Telegraph: "Kai Havertz krönt Chelsea zum König von Europa und zerstört ManCitys Champions-League-Träume."

The Independent: "Nach dem Treffer von Kai Havertz in der ersten Halbzeit sorgte eine souveräne Defensivleistung dafür, dass die Blauen zum zweiten Mal die Champions League gewannen. Chelsea verließ den Platz mit der puren Freude, die größte Trophäe des Klubfußballs vor den eigenen Fans in die Höhe zu recken. Manchester City blieb zurück, um darüber nachzudenken, wo der Titel verloren gegangen war."

Frankreich

L'Equipe: "Chelsea schlägt Manchester City im Champions-League-Finale in Porto mit 1:0 und sichert sich damit den zweiten Sieg in diesem Wettbewerb nach 2012."

Le Figaro: "Chelsea ist nach dem Sieg über Manchester City an der Spitze von Europa angekommen."

Spanien

Marca: "Havertz veredelte einen brillanten Spielzug kurz vor der Pause zugunsten der Blues, die gegen Guardiolas Team wieder zu null spielten."

AS: "Tuchels Mannschaft, die vor vier Monaten noch am Boden lag, siegte im Finale durch einen Treffer von Havertz und feierte den erst zweiten Champions-League-Sieg ihrer Geschichte."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Tuchel besiegt Pep. Ein City-Albtraum in Porto, denn Havertz sichert Chelseas Champions-League-Sieg. Das Tor des Deutschen in der 42. Minute - sein erstes in der Königsklasse - gab den Ausschlag. Ein enttäuschendes City, das kaum gefährlich vor das gegnerische Tor kam."

Tuttosport: "Das Tor in der 42. Minute bleibt das einzige des Spiels, in dem erst Thiago Silva und dann De Bruyne mit Verletzungen ausscheiden mussten. Tuchel ist zum ersten Mal Champions-League-Sieger, Guardiola verpasst dritten Titel."

Österreich

Kurier: "Neun Jahre nachdem sie den Bayern in München ihr Finale dahoam vermasselt haben, steht Chelsea wieder auf dem Fußballthron Europas. Die Blues gewannen das englische Endspiel in Porto gegen Meister Manchester City vor 14.110 durch ein Tor von Kai Havertz mit 1:0 vor allem aufgrund einer bärenstarken Leistung in der Defensive."

Schweiz

Blick: "Es kann gefeiert werden in London! Chelsea siegt gegen Manchester City mit 1:0 und holt sich den Henkelpott. Mann des Spiels: Blues-Youngster Kai Havertz."

