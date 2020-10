"Wenn du zu Null spielst, bedeutet das, dass jeder in der Mannschaft gut gearbeitet hat", sagte der Trainer der Red Devils nach dem 5:0-Kantersieg über RB Leipzig in der Champions League .

Leipzig hatte im Old Trafford zwar über 90 Minuten leicht mehr Ballbesitz (53 Prozent) und gewann auch mehr Zweikämpfe (52 Prozent) – allerdings nicht die entscheidenden.

"Ich habe gehört, dass die Linie sehr krumm und es wohl Abseits gewesen sein soll. Wenn es so war, dann sollte es bei den technischen Möglichkeiten nicht passieren, sondern valide sein - und nicht mal so und mal so", monierte Nagelsmann, sah die Schuld aber auch bei seinen Mannen: "Für mich als Trainer ist entscheidend, dass wir den Stürmer besser begleiten müssen. Das kann man besser verteidigen."