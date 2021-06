Tuchel verriet nach dem Spiel: "Ich hatte diese Schuhe in Paris und ich habe meinem Staff versprochen, dass ich sie anziehe, wenn wir das Champions-League-Finale erreichen."

Zwar stand er mit PSG im vergangenen Jahr bereits im Finale der Königsklasse, doch da habe er vergessen, sein Versprechen einzulösen. Er erzählte: "Ich habe sie nicht getragen und wir haben verloren." Tuchel unterlag letzte Saison im Endspiel Hansi Flick und dem FC Bayern mit 1:0.

Das sollte dieses Jahr nicht noch mal passieren. Tuchel zog die Schuhe dieses Jahr an und gewann mit Chelsea das Finale gegen Manchester City und streckte am Ende den Henkelpott in die Höhe.