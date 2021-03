Publiziert 17/03/2021 Am 21:55 GMT | Update 17/03/2021 Am 22:13 GMT

Gegen wen spielen der FC Bayern München und Borussia Dortmund im Viertelfinale der UEFA Champions League 2020/21?

Die beiden deutschen Mannschaften haben sich für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Der BVB steht nach dem 3:2 und 2:2 im Achtelfinale gegen den FC Sevilla erstmals seit 2016/17 wieder im Viertelfinale; Titelverteidiger Bayern stand dagegen in neun der letzten zehn Jahre immer unter den letzten Acht.

Für den RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach war nach Niederlagen gegen den FC Liverpool (0:2, 0:2) beziehungsweise Manchester City (0:2, 0:2) dagegen in der Runde der besten 16. Endstation.

Die Auslosung des Viertelfinals der Champions League findet am Freitag, 19. März, ab 12:00 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) statt. Eurosport überträgt live im TV bei Eurosport 1, im Free-Livestream bei Eurosport.de sowie im Livestream im Eurosport Player und bei JOYN PLUS+.

Champions League - Viertelfinale: Die Teams

Folgende Teams befinden sich noch im Lostopf:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

FC Liverpool

FC Porto

Real Madrid

Manchester City

FC Chelsea

Im Viertelfinale gibt es keine gesetzten Teams mehr - jeder kann gegen jeden gelost werden. Die Viertelfinalspiele finden am 6./7. April und 13./14. April binnen acht Tagen statt.

Champions League: Auslosung Viertelfinale live

Die Auslosung des Viertelfinals der Champions League am kommenden Freitag wird ab 12:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1 übertragen. Die Auslosung aus Nyon wird zudem auch im Free-Livestream auf Eurosport.de übertragen!

Interessierte können den Livestream auch bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player verfolgen.

