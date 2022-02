Mit Spannung erwartet wurde das Duell zwischen Ajax Amsterdam, das in der Gruppenhase sechs Siege aus sechs Spielen einfahren konnte und dem Gastgeber Benfica Lissabon, der unter anderem den FC Barcelona hinter sich ließ. Ajax, das Borussia Dortmund in der Gruppenphase zweimal eindrucksvoll geschlagen hatte, bestimmte die Partie in Portugal anfangs mit technisch starken und schnellen Kombinationen. Auf der linken Seite sorgte Ryan Gravenberch für Wirbel, der 19-Jährige hat angeblich das Interesse von Bayern München geweckt.

Der frühere BVB-Profi Julian Weigl hatte im Mittelfeld der Portugiesen jede Menge Arbeit. Das 1:0 fiel allerdings nach einem Fehler im Aufbauspiel von Lissabon. Alejandro Grimaldo konnte ein Zuspiel des früheren deutschen U21-Nationaltorhüters Odisseas Vlachodimos nicht sauber verarbeiten, dann schaltete Ajax blitzschnell um: Noussair Mazraoui flankte den Ball auf Tadic, der sehenswert per Volley in die lange Ecke vollendete.

Doch Benfica zeigte sich unbeirrt vom Gegentreffer und spielte seinerseits mutig nach vorne. Nach einer Ecke entwischte Jan Vertonghen seinem Bewacher und drosch den Ball scharf zur Mitte herein. Dort stand Ajax' Sébastien Haller, der Topscorer der Champions League, auf denkbar ungünstigem Posten, als ihm der Ball ohne Reaktionszeit vom Fuß ins eigene Netz prallte (26.).

Doch keine drei Minuten später brachte Haller den Ball erneut im Tor unter - dieses Mal im Richtigen! Nach einer abgefälschten Hereingabe stand der Ivorer goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz zum 2:1 ab (29.). Bereits sein 11. Treffer in dieser CL-Saison. Auch nach den beiden Haller-Treffern blieb das Spiel schwungvoll, Ajax bot sich kurz vor der Pause die große Chance zum nächsten Tor. Haller (44.) brachte den Ball aber nach Pfostenschuss von Edson Álvarez nicht im leeren Tor unter.

Nach der Pause entwickelte sich ein hochklassiger Schlagabtausch zwischen den beiden Kontrahenten. Zwischen Minute 50 und 70 entstanden auf beiden Seiten fast im Minutentakt Torchance. Schließlich erkämpfte sich Benfica langsam aber sicher die Oberhand, Gonçalo Ramos zog mit einem gewaltigen Weitschuss ab - der Ukrainer Yaremchuk drückte den Abpraller des Torwarts per Kopf über die Linie (72.).

Benfica riss nun die Spielkontrolle an sich, Ajax musste einige brenzlige Situationen überstehen. Hervorzuheben war auch die gute Leistung des slowenischen Referees Slavko Vincic, der in strittigen Situation um etwaige Elfmeter oder Platzverweise Ruhe bewahrte und es vermied, das Spiel durch eine überhastete Entscheidung zu beeinflussen. Am Ende stand ein gerechtes 2:2, das beiden Kontrahenten alle Chancen für das Rückspiel einräumt. Dann gibt es allerdings den Heimvorteil für die Niederländer.

Die Stimmen:

Dusan Tadic (Ajax Amsterdam): "Ich bin nicht ganz zufrieden. Es ist wichtig, das wir zwei Tore erzielt haben, aber in der zweiten Halbzeit sind wir unter unseren Möglichkeiten geblieben. Benfica ist ein heimstarker Gegner, aber im Rückspiel werden wir das Publikum auf unserer Seite haben."

Jan Vertonghen (Benfica Lissabon): "In der zweiten Halbzeit hatten wir die besseren Chancen. Unterm Strich hätte das Spiel aber in beide Richtungen kippen können. Insgesamt ist es ein akzeptables Ergebnis, das für das Rückspiel alles offen lässt."

Der Tweet zum Spiel:

Ein bisschen niederländisches Fußball-Vokabular passend zur Partie: "Omschakeling" beschrieb die Spielanlage beider Teams exzellent: Kaum Geschehen im Mittelfeld, dafür stets schnelle Konter und der direkte Zug zum Tor.

Das fiel auf: Der doppelte Haller

CL-Topscorer Sébastien Haller traf auch heute wieder gleich zweimal innerhalb von nur drei Minuten: Einmal jedoch unglücklich ins eigene Netz und dann postwendend zur zwischenzeitlichen Führung für Ajax.

Die Statistik: 25

In Kombination 25 Torschüsse gaben beide Teams in einer sehr ereignisreichen Partie ab. Viermal fand der Ball den Weg in die Maschen und hätte das mit ein wenig mehr Glück noch des Öfteren getan.

