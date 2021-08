32 Teams starten in der Gruppenphase der UEFA Champions League. In den acht Vierergruppen qualifizieren sich die ersten beiden Teams jeder Gruppe für die K.o.-Runde der Königsklasse. Die Drittplatzierten steigen in die Europa League ab, die jeweils Viertplatzierten scheiden aus.

Dabei treffen die Mannschaften jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Insgesamt bestreitet jeder Klub somit sechs Gruppenspiele. Teams aus einem Land können in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen.

In Lostopf eins sind die Meister der sechs europäischen Topligen vertreten, darunter auch der FC Bayern München als Deutscher Meister 2020/21.

Zudem sind auch Titelverteidiger FC Chelsea sowie Europa-League-Sieger FC Villarreal in Topf eins dabei.

BVB in Lostopf zwei

Alle restlichen Vereine sind nach den Klub-Koeffizienten in den übrigen drei Lostöpfen aufgeteilt. DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund geht in Lostopf zwei ins Rennen, Vizemeister RB Leipzig in Lostopf drei und der VfL Wolfsburg in Lostopf vier.

29 Mannschaften stehen bereits als Champions-League-Teilnehmer fest. Die restlichen drei Starter werden am Mittwochabend (ab 21 Uhr) in den Play-off-Rückspielen ermittelt.

Die ersten Gruppenpartien finden am 14./15. September statt, das Finale ist für den 28. Mai 2022 in der Gazprom-Arena von St. Petersburg angesetzt.

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Lostopf 1

Team Land FC Bayern München Deutschland (Meister) Manchester City England (Meister) Atlético Madrid Spanien (Meister) Inter Mailand Italien (Meister) OSC Lille Frankreich (Meister) Sporting Lissabon Portugal (Meister) FC Chelsea England (Champions-League-Sieger) FC Villarreal Spanien (Europa-League-Sieger)

Lostopf 2

Team Land Borussia Dortmund Deutschland FC Liverpool England Manchester United England Real Madrid Spanien FC Barcelona Spanien FC Sevilla Spanien Juventus Turin Italien Paris Saint-Germain Frankreich

Lostopf 3

Team Land RB Leipzig Deutschland Atalanta Bergamo Italien FC Porto Portugal Benfica Lissabon Portugal Ajax Amsterdam Niederlande Zenit St. Petersburg Russland noch offen - noch offen -

Lostopf 4

Team Land VfL Wolfsburg Deutschland AC Mailand Italien FC Brügge Belgien Young Boys Bern Schweiz Malmö FF Schweden noch offen - noch offen - noch offen -

Die Lostöpfe 3 und 4 stehen endgültig erst nach den finalen Play-off-Spielen vollständig fest. Besiktas Istanbul (Türkei) und Dynamo Kiew (Ukraine) sind bereits für die Gruppenphase qualifiziert, werden allerdings erst abhängig der Resultate der drei Play-off-Partien entweder in Lostopf 3 oder 4 gesetzt.

Noch offen:

Besiktas Istanbul (Türkei, Lostopf 3 oder 4)

Dynamo Kiew (Ukraine, Lostopf 3 oder 4)

Shakhtar Donezk (Ukraine) - AS Monaco (Frankreich) - Hinspiel: 1:0

Bröndby IF (Dänemark) - Red Bull Salzburg (Österreich) - Hinspiel: 1:2

Dinamo Zagreb (Kroatien) - Sheriff Tiraspol (Moldau) - Hinspiel: 0:3

