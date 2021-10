Nagelsmann fuhr erst gar nicht mit ins Estadio da Luz. Chef-Assistent Toppmöller war "ein bisschen angespannt" vor dem Spiel, verriet aber bei "DAZN", dass Nagelsmann die wichtigsten Anweisungen bereits am Vortag gegeben hatte. Und die schienen nicht schlecht gewesen zu sein.

In der Startelf gab es im 100. Champions-League-Spiel von Kapitän Manuel Neuer die erwarteten Änderungen. Für Alphonso Davies (Oberschenkel) und Leon Goretzka (Erkältung) , die beide in München geblieben waren, begannen Banjamin Pavard (rechts hinten) und Marcel Sabitzer. Der Österreicher stand erstmals in der Anfangsformation und nahm die Position auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich ein.