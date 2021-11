Der Abwehrspieler führte aus: "Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man als Schiedsrichter auf angeblichem Champions-League-Niveau auf die Idee kommt, Rot zu geben. Ich habe ihm gesagt, dass er sich das anschauen soll, dann hätte er mir Gelb geben können, damit er nicht ganz doof dasteht. Als er bei der Roten geblieben ist, war ich völlig ungläubig, eine absurde Fehlentscheidung. Das Spiel hat der Schiri heute entschieden - und ich glaube, er weiß es."

Der Unparteiische aus England hatte Hummels nach einem Einsteigen gegen Ajax-Offensivmann Antony prompt die Rote Karte gezeigt (29.).

Vom VAR erhielt Oliver offensichtlich keinen Hinweis, sich die Szene noch einmal am Monitor anzusehen. Hätte er dies getan, wäre er mutmaßlich zu einer anderen Entscheidung gelangt.

"Er wollte nach dem Spiel nicht mit mir reden, aber ich werde ihn in der Kabine noch fragen, was er gesehen hat. Das würde mich brennend interessieren", erklärte Hummels weiter: "Das ist ja eine Farce."

Auch an Antony, der nach dem Zweikampf aus Hummels' Sicht eine übertriebene Theatralik an den Tag legte, ließ der 32-Jährige kein gutes Haar. "Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen: Die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen. Das war grob unsportlich. Er fällt guckt hoch und windet sich noch dreimal. Antony selbst hat zu mir gesagt, dass das keine Rote Karte war. Aber das muss der Schiedsrichter, wenn er es hauptberuflich macht, selbst sehen. Das ist eine Farce."

Der Brasilianer, der alle drei Ajax-Tore vorbereitete und im Anschluss der Partie zum Mann des Spiels gekürt wurde, sei "ein super Fußballer. Jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden. Dann ist er noch besser."

Nach dem Gespräch mit "DAZN" hatte Hummels sich offensichtlich noch nicht beruhigt. Auf Twitter schrieb der Weltmeister von 2014: "Ich habe keine Worte mehr für diese Rote Karte. Kriegt den VAR in den Griff."

Dortmund steht nach der zweiten Niederlage gegen Ajax in der Champions League unter Zugzwang. Während die Niederländer mit der Maximalausbeute von zwölf Zählern nach vier Spielen die Gruppe C anführen, rangieren die Schwarz-Gelben punktgleich mit Sporting auf Rang zwei. In der kommenden Woche kommt es in Lissabon zum direkten Duell.