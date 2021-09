Hinter Haaland folgte Kylian Mbappé (PSG) mit acht Treffern und danach sieben Spieler mit je sechs Toren: Neymar (PSG), Álvaro Morata (Juventus Turin), Marcus Rashford (Manchester United), Olivier Giroud (Chelsea), Youssef En-Nesyri (FC Sevilla), Mohamed Salah (Liverpool) und Karim Benzema (Real Madrid).

In der Saison zuvor hatte Bayern-Star Robert Lewandowski die Auszeichnung mit 15 Toren geholt.

Haaland benötigte für seine Treffer nur acht Partien und verpasste zwei der sechs Gruppenspiele im letzten Herbst verletzt.

Mit vier Doppelpacks - gegen Brügge in beiden Gruppenspielen und den FC Sevilla in Hin- und Rückspiel des Achtelfinals - zeigte er seine Extraklasse. Nur in den Viertelfinals gegen Manchester City blieb er ohne Torerfolg.

