... die Überlegenheit des BVB: "Wir diskutieren öfter in der Saison über die gleichen Fehler, die wir machen. Irgendwann ist es auch schwer, immer wieder zurückzukommen. Wir spielen sogar in Unterzahl besser als Sporting mit elf Mann. Sie haben gar nichts für das Spiel gemacht und gewinnen 3:1, das ist schwer zu akzeptieren heute."

... den Spielverlauf: "Wir hatten es bis zum 0:1 unter Kontrolle. Das war heute komplett unnötig, in so einem Spiel ist das natürlich bitter."

... das Versagen im Kollektiv: "Wir brauchen jetzt nicht auf Einzelne zeigen, wir haben es heute im Kollektiv nicht auf den Platz gebracht. Sporting war komplett verunsichert auf dem Spielfeld, und wir bringen sie ins Spiel rein. Dann machen sie auch noch das 2:0, die Zuschauer kommen dazu. Wir sind raus, das ist die bittere Wahrheit."

Trainer Marco Rose über ...

... die Enttäuschung nach dem Ausscheiden in der Champions League: "Es war das klare Ziel, in allen drei Wettbewerben im neuen Jahr noch dabei zu sein, die Champions League ist jetzt vorbei, das ist schon ein Einschnitt."

... die Schwächen seiner Mannschaft: "Wir haben kaum etwas zugelassen, waren ordentlich im Spiel. Das 0:1 ist in der Form zu leicht. Es ist zu einfach, gegen uns Tore zu schießen in diesem Spiel, wo wir wissen, was auf dem Spiel steht."

... Verbesserungspotenzial beim BVB: "Wir müssen in den nächsten Wochen daran arbeiten, kompromissloser und konsequenter zu werden."

Verteidiger Manuel Akanji über...

... die Ursachen für die Niederlage: "Wir haben zu wenig nach hinten gearbeitet. Nach den Ballverlusten haben wir zu einfache Tore gekriegt. Offensiv war es vielleicht ein bisschen zu wenig, es war nicht einfach heute. Wir müssen aggressiver spielen gegen so einen Gegner."

... über die Qualität seiner Mannschaft: "Ich glaube, wir sind von der Qualität her die bessere Mannschaft als Sporting Lissabon. Aber sie waren heute mehr da, sie haben mehr gearbeitet als wir und deshalb auch das Spiel gewonnen."

