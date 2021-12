Atlético gewann den spannenden Dreikampf um Rang zwei hinter dem bereits qualifizierten FC Liverpool. Die Spanier zogen durch ein hart erkämpftes 3:1 beim FC Porto zum vierten Mal in Folge in die K.o.-Phase ein. Die Portugiesen spielen trotz der Niederlage zumindest in der Europa League weiter.

Antoine Griezmann brachte den in der ersten Halbzeit sehr harmlos agierenden spanischen Meister - Luis Suárez musste verletzt raus (13.) - nach der Pause in Führung (56.). Yannick Carrasco flog kurz darauf nach einer Tätlichkeit gegen Otávio vom Platz (67.).

Nur drei Minuten später ging dann aber auch auf Porto-Seite ein Spieler runter: Der Ex-Leverkusener Wendell sah für einen ausgestreckten Ellenbogen ebenfalls die Rote Karte (70.). Zudem verwies der nicht immer souverän agierende Schiedsrichter Clément Turpin (Frankreich) auch noch einen Porto- und einen Atlético-Betreuer des Innenraums.

Nach mehreren Tumulten wurde auch Portos Ersatzkeeper Agustín Marchesín auf der Bank mit Rot bedacht (75.). "Dieses Spiel hat gezeigt, was Atlético ausmacht", freute sich Griezmann: "Wir haben nie aufgehört, an uns zu glauben."

Ajax wie Liverpool mit perfekter Ausbeute

Ganz ausgeschieden ist dagegen der AC Mailand, der parallel 1:2 (1:1) gegen Liverpool verlor . Mit einem Sieg gegen die von Jürgen Klopp auf acht Positionen veränderten Reds hätte Milan in der Champions League überwintert und war nach der Führung durch Fikayo Tomori (29.) auch fast am Ziel.

Doch Mohamed Salah (36.) und Divock Origi (55.) drehten das Spiel für das Klopp-Team, das als erste englische Mannschaft 18 Punkte in einer Gruppenphase verbuchte.

Auch Ajax Amsterdam holte durch ein 4:2 (2:1) gegen Sporting Lissabon den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Das Starensemble von Paris St.-Germain schloss die Gruppenphase mit einem 4:2 (3:0) gegen den FC Brügge ab , Kylian Mbappé (2./7.) und Lionel Messi (38./76., Foulelfmeter) trafen jeweils doppelt.

Der Dienstag im Überblick:

GRUPPE A:

Paris Saint-Germain - Club Brügge 4:1 (3:0) | Spielbericht

Tore: 1:0 Mbappé (2.), 2:0 Mbappé (7.), 3:0 Messi (38.), 3:1 Rits (68.), 4:1 Messi (76., Foulelfmeter) 1:0 Mbappé (2.), 2:0 Mbappé (7.), 3:0 Messi (38.), 3:1 Rits (68.), 4:1 Messi (76., Foulelfmeter)

RB Leipzig - Manchester City 2:1 | Spielbericht

Tore: 1:0 Szoboszlai (24.), Silva (71.), 2:1 Mahrez (76.)

Rote Karte: Walker (Manchester City) Tritt gegen Silva (83.) 1:0 Szoboszlai (24.), Silva (71.), 2:1 Mahrez (76.)Walker (Manchester City) Tritt gegen Silva (83.)

GRUPPE B:

FC Porto - Atlético Madrid 1:3 (0:0)

Tore: 0:1 Griezmann (56.), 0:2 Correa (90.), 0:3 de Paul (90.+2), 1:3 (Sergio Oliveira (90.+6)

Rote Karte: Carrasco (Atlético) übermäßige Härte (67.), Wendell (FC Porto) übermäßige Härte (70.)

Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Tomori (29.), 1:1 Salah (36.), 1:2 Origi (55.)

GRUPPE C:

Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul 5:0 (2:0) | Spielbericht

Tore: 1:0 Malen (29.), 2:0 Reus (45.+2, Foulelfmeter), 3:0 Reus (53.), 4:0 Haaland (68.), 5:0 Haaland (81.)

Rote Karte: Welinton (Besiktas) Notbremse gegen Dahoud (43.) 1:0 Malen (29.), 2:0 Reus (45.+2, Foulelfmeter), 3:0 Reus (53.), 4:0 Haaland (68.), 5:0 Haaland (81.)Welinton (Besiktas) Notbremse gegen Dahoud (43.)

Ajax Amsterdam - Sporting 4:2 (2:1)

Tore: 1:0 Haller (8., Foulelfmeter), 1:1 Santos (22.), 2:1 Antony (42.), 3:1 Neres (58.), 4:1 Berghuis (62.), 4:2 Tabata (78.)

GRUPPE D:

Real Madrid - Inter Mailand 2:0 (1:0) | Spielbericht

Tore: 1:0 Kroos (17.), 2:0 Asensio (79.)

Rote Karte: Barella (Inter Mailand) übermäßige Härte (64.) 1:0 Kroos (17.), 2:0 Asensio (79.)Barella (Inter Mailand) übermäßige Härte (64.)

Schachtjor Donezk - Sheriff Tiraspol 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Fernando (42.), 1:1 Nikolov (90.+3)

