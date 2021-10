Er hat es also schon wieder getan. Unwiderstehlich. Erbarmungslos. Die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit zwischen Manchester United und Atalanta Bergamo waren gerade angebrochen, als Luke Shaw den Ball aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner schlug.

Zugegeben - es war eine Zucker-Flanke. Doch es muss sich in der Mitte auch jemand finden, der damit etwas anfangen kann. Cristiano Ronaldo konnte. Mal wieder.

CR7 schraubte sich zwischen zwei Atalanta-Verteidigern hoch und köpfte den Ball aus sechs Metern ins linke untere Eck. Eine Bewegung in technischer Vollendung.

Es gibt keinen anderen Fußballer auf der Welt mit so einem genialen Kopfballspiel. Findet auch Englands TV-Experten-Guru Gary Lineker.

Sonderlob für Cristiano Ronaldo von Trainer Soskjaer

45 Minuten lang spielte Manchester United grauenhaften Fußball. Auch CR7 gelang herzlich wenig, außer mit einem Umfaller im Strafraum nach einem Mini-Rempler seines Gegenspielers fiel Ronaldo nicht weiter auf.

Nach der Pause war plötzlich alles anders. Ronaldo rackerte wie sämtliche United-Kollegen, zündete zwei Freistöße knapp am Tor vorbei, rieb sich in Zweikämpfen auf und machte am Ende das, was er am besten kann: dem Gegner den Knockout verpassen.

Trainer Ole-Gunnar Solksjaer war es nach dem Spiel ein großes Anliegen, seinen Superstar extra zu loben. "Wer auch immer in letzter Zeit seine Einstellung kritisiert hat, dem kann ich sagen: 'Schau dir dieses Spiel noch einmal ganz genau an!' Wie Ronaldo gefightet hat, wieviel er unterwegs war - das war herausragend mit seinem Tor als Höhepunkt", meinte der Norweger.

Manchester United schreibt CL-Geschichte

Es war Ronaldos 137. Treffer in der Königsklasse im 300. Pflichtspiel für ManUnited. Es war zudem das 300. Tor der Red Devils unter Solskjaer.

Und dank Ronaldo hat United jetzt als erste Mannschaft zum dritten Mal einen Zwei-Tore-Rückstand in der Champions League noch gedreht.

Was fürchterlich begann, wurde zur großen Ronaldo-Show. Mal wieder.

