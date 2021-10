Ohne den erkrankten Julian Nagelsmann kehrten die Bayern knapp 14 Monate nach dem großen Triumph in der Königsklasse nach Lissabon zurück. Nach der 5:1-Gala in Leverkusen gab es drei personelle Wechsel: Für die angeschlagenen Alphonso Davies und Leon Goretzka spielten Benjamin Pavard und Marcel Sabitzer. In der Offensive erhielt Serge Gnabry eine Verschnaufpause, er wurde durch Kingsley Coman vertreten.

Nach dem 3:0 am 2. Spieltag über den FC Barcelona empfing ein selbstbewusstes Benfica den FC Bayern. In der Startelf gab es lediglich einen Tausch: Kapitän André Almeida ersetzt den verletzten Valentino Lazaro.

Lissabon präsentierte sich von Beginn an physisch stark, verteidigte hoch und ließ den Bayern bei Weitem nicht so viel Platz im letzten Drittel wie Leverkusen. Dennoch hatte der deutsche Rekordmeister die ersten guten Chancen: Leroy Sané setzte einen Linksschuss knapp neben den Kasten (5.), Robert Lewandowski scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz (9.).

Champions League Rückkehr nach Lissabon: Nagelsmann mit "beschissenen" Erinnerungen GESTERN AM 14:27

Lissabon hatte in der Folgezeit vor allem durch die schnellen Außen der Bayern große Probleme. Dennoch schaffte es der deutsche Meister in der Folgezeit nicht, Struktur und Kontrolle in das Spiel zu bringen. Benfica holte sich viele zweite Bälle und schob immer wieder gut nach. So hatten die Bayern beim Spielaufbau doch ihre Schwierigkeiten. Insbesondere Coman, der doch große Tempovorteile gegen Almeida und Veríssimo genoß, kam nicht so oft ins Spiel. Vieles lief über die Halbräume, wo Benfica jedoch präsent war. Auf der Gegenseite hatte Darwin Núnez mit einem gefährlichen Schuss, den Manuel Neuer entschärfte, die beste Benfica-Chance (33.).

Kurz vor dem Seitenwechsel verzog Sané von der Strafraumgrenze knapp (38.), Lewandowskis vermeintlicher Treffer mit dem Oberarm fand zu recht keine Anerkennung (42.).

Direkt nach Wiederanpfiff stand der beste Mann der ersten Halbzeit, Odisseas Vlachodimos, erneut im Mittelpunkt. Der frühere Stuttgarter Keeper lenkte einen Schuss von Pavard per Fußreflex an die Latte (47.). Die Bayern zeigten sich viel präsenter und griffiger in Benficas Hälfte, hatten erneut Pech, das ein weiterer Treffer aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand (52.).

Nicht nur die Bayern hatten gute Offensivaktionen, auch Benfica tauchte immer wieder gefährlich vor Neuer auf. Zunächst scheiterte der eingewechselte Diogo Goncalves am Keeper (55.), wenig später setzte Lucas Veríssimo einen Kopfball knapp daneben (57.), dann verzog Roman Yaremchuk um Zentimeter (68.). Die Bayern bemühten sich gegen defensiv starke Hausherren, rieben sich aber immer wieder auf. Allen voran Lewandowski hatte es meist mit zwei Gegenspielern zu tun.

So war es ein ruhender Ball, der das 1:0 brachte: Sané traf per direktem Freistoß (70.). In der Schlussphase waren die Portugiesen nun offensiv gefordert, mussten dem Aufwand jedoch Tribut zollen. Ein Eigentor des eingewechselten Everton brachte die Vorentscheidung (80.), danach zerfiel Benfica in sämtliche Einzelteile. Lewandowski (82.) und der starke Sané (84.) erhöhten innerhalb kürzester Zeit auf 4:0. Unterm Strich war dieses Ergebnis natürlich zu hoch.

Für die Bayern geht es am Samstag in der Bundesliga. Seit der Corona-Pandemie darf der Rekordmeister dann wieder 75.000 Zuschauer begrüßen. Gegner ist um 15:30 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim.

Die Stimmen zum Spiel:

Kingsley Coman (FC Bayern München): "Sie waren eine sehr gute Mannschaft, sie haben gut gespielt, aber nach dem zweiten Tor wir hatten viele Chancen und auch die Tore gemacht. Ich fühle mich sehr gut und bin sehr glücklich, dass ich wieder spielen kann."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Die zweite Halbzeit war überragend. Gegen Leverkusen hatten wir einen guten Start, haben nichts zugelassen. Heute haben wir auch wenig zugelassen, hatten auch die Kontrolle, sind aber selten durchgekommen. Sie hatten auch einen starker Torhüter. Dazu hatten wir auch Pech mit Abseits. Wenn das erste Tor fällt, dann tun wir uns im weiteren Verlauf auch leichter. Wenn man mich am Anfang meiner Karriere gefragt hätte, ob ich so viele Champions-League-Spiele mache, hätte ich das nie geglaubt."

Leroy Sané (FC Bayern München): "Ja, ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, auch die erste Halbzeit war gut, wir hätten jedoch mehr aufs Tor gehen können. Wir wussten, dass sie aggressiv sind, dass sie auch oft Mann-gegen-Mann verteidigen. Wir mussten einfach unser Spiel machen, mussten geduldig sein."

Das fiel auf: Bayerns Angriffe sehr linkslastig

Mit Sané und Coman hatten die Bayern zwei ausgewiesene Linksaußen auf dem Feld, dazu den sehr umtriebigen Müller. So erfolgten Bayerns Angriffe hauptsächlich über die linke Seite, wo Coman deutliche Tempovorteile gegen Almeida und Veríssimo hatte. Doch durch die verwaiste rechte Seite agierte der FC Bayern sehr einseitig, was Benfica das Verteidigen erleichterte. Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig, auch wenn die Bayern mit Serge Gnabry wesentlich offensiver ausgestellt waren.

Tweet zum Spiel:

Leroy Sanés Hammer-Freistoß war der Dosenöffner in diesem Spiel. Der Nationalspieler war der überragende Mann auf dem Feld, war auch schon im ersten Durchgang mit vielen Aktionen sehr auffällig. In dieser Form kann Sané definitiv den Unterschied ausmachen. Hut ab, vor dieser Leistung!

Die Zahl zum Spiel: 11 aus 13

Die Bayern zeigen sich in dieser Saison weiterhin torhungrig. Lange Zeit sah es nicht danach aus, doch am Ende gewann der FC Bayern überlegen mit 4:0 in Lissabon. Lewandowski und Co. sind in dieser noch jungen Spielzeit in Torlaune. Im 13. Pflichtspiel erzielten die Münchner zum elften Mal drei oder mehr Treffer. Lediglich zum Bundesligaauftakt gegen Gladbach (1:1) sowie bei der Heimniederlage gegen Frankfurt (1:2) konnten die Bayern nicht mehrfach jubeln.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rummenigge greift Sammer an: "Absolut fragwürdig"

Frankfurt: Glasner bereut flapsige Alkohol-Aussage

Bundesliga Ballon d'Or: De Bruyne würde Lewandowski wählen 18/10/2021 AM 17:29