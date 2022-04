In der Abwehr muss Nagelsmann auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten . Der deutsche Nationalspieler leidet an einem grippalen Infekt. In der Defensive setzt der 34-jährige Coach auf eine Dreierkette mit Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernández. Letzterer meldete sich nach einer Oberschenkelprellung wieder fit.

Alphonso Davies und Serge Gnabry, die im Hinspiel noch von Beginn an ran durften, müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für das Duo rücken Leroy Sané und Leon Goretzka in die Startelf - was die Aufstellung in einem 3-4-3 ziemlich offensiv macht.

Jamal Musiala, der im ersten Duell mit dem Gelben U-Boot gemeinsam mit Joshua Kimmich auf der Doppelsechs agiert hatte, soll diesmal in offensiverer Rolle für Wirbel sorgen.

Den Bayern fehlen im Rückspiel neben Süle auch Corentin Tolisso (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Bouna Sarr (Probleme an der Patellasehne). Trainer Unai Emery setzt beim FC Villarreal auf dieselbe Elf, die Bayern im Hinspiel 1:0 besiegte

"No guts, no glory - wir wollen mit der Aufstellung schon was zeigen, mutig sein", sagte Nagelsmann vor Anpfiff bei "Amazon Prime Video".

FC Bayern - FC Villarreal: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern (3-4-3): Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández - Sané, Kimmich, Goretzka, Coman - Müller, Musiala - Lewandowski

Aufstellung FC Villarreal (4-4-2): Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán - Lo Celso, Perejo, Capoue, Coquelín - Gerard Moreno, Danjuma

